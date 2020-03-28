Аваков: украинцев, которые пересекли государственную границу, ожидают звонки и проверки

Если люди это будут игнорировать, то тогда - штраф или уголовная ответственность

За последние несколько недель сотни тысяч людей вернулись в Украину, все подписали обязательство о самоизоляцию.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, – сообщает Министерство внутренней дел в сообщении в Facebook.

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"Если, например, 200 тыс. лиц не будут его соблюдать, то никакой полиции на них не найдем, у нас нет столько людей. Если общество будет понимать правила, а полиция будет только контролировать чрезвычайные случаи, то только так это будет работать. Полиция владеет всей базой граждан, которые пересекли государственную границу, и мы контролируем эту ситуацию. Идут проверки, звонки. Если люди это будут игнорировать, то тогда штраф или уголовная ответственность", – заявил Аваков.

Также в рамках чрезвычайной ситуации наработан механизм, когда по указанию главного санитарного врача полиция при необходимости принудительно изолирует больного.

Отдельно Аваков подчеркнул, что всех, у кого обнаружили вирус, можно считать здоровыми только после дополнительного обследования.

Ранее сообщалось, что с начала карантина государство вернуло домой 100 тысяч украинцев.

Ранее сообщалось, что в Кабмине подготовили рекомендации для жителей многоэтажек на время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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