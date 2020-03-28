Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости политики

Аваков: украинцев, которые пересекли государственную границу, ожидают звонки и проверки

28 марта, 21:41

Елена Кузьмич

Если люди это будут игнорировать, то тогда - штраф или уголовная ответственность

За последние несколько недель сотни тысяч людей вернулись в Украину, все подписали обязательство о самоизоляцию.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, – сообщает Министерство внутренней дел в сообщении в Facebook.

Реклама

"Если, например, 200 тыс. лиц не будут его соблюдать, то никакой полиции на них не найдем, у нас нет столько людей. Если общество будет понимать правила, а полиция будет только контролировать чрезвычайные случаи, то только так это будет работать. Полиция владеет всей базой граждан, которые пересекли государственную границу, и мы контролируем эту ситуацию. Идут проверки, звонки. Если люди это будут игнорировать, то тогда штраф или уголовная ответственность", – заявил Аваков.

Также в рамках чрезвычайной ситуации наработан механизм, когда по указанию главного санитарного врача полиция при необходимости принудительно изолирует больного.

В тренде
От МВФ, Всемирного банка и других структур Украина получит 10 млрд долларов – президент

Отдельно Аваков подчеркнул, что всех, у кого обнаружили вирус, можно считать здоровыми только после дополнительного обследования.

Ранее сообщалось, что с начала карантина государство вернуло домой 100 тысяч украинцев.

Ранее сообщалось, что в Кабмине подготовили рекомендации для жителей многоэтажек на время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Арсен Аваков Украина коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В
В "Слуге народа" объяснили, почему отказались от чрезвычайного положения в УкраинеПолитика
Зеленский заменил Хомчака в Генштабе и назначил главнокомандующего ВСУ
Зеленский заменил Хомчака в Генштабе и назначил главнокомандующего ВСУПолитика
"Человек не понимает, что происходит в стране": нардеп о скандале с СивохоПолитика
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертов
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертовДругие страны
Зеленский снова назначил Наева командующим Объединенными силами
Зеленский снова назначил Наева командующим Объединенными силамиПолитика
В Минздраве рассказали, сколько миллионов украинцев переболеет новой пневмонией
В Минздраве рассказали, сколько миллионов украинцев переболеет новой пневмониейУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...