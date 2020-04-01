Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Новости политики

МВД больше не даст разрешения ни на один авиачартер: Аваков напомнил о карантине и штрафах

1 апреля, 07:07

Елена Кузьмич

«Никаких игрушек и шуток.. у нас уже погибло от вируса 17 человек», - заявил Аваков

После инцидента с пассажирами самолетов из Бали и Вьетнама МВС не даст больше согласия ни на один авиационный чартер.

Об этом в Facebook заявил глава МВС Арсен Аваков.

"Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так – и не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа – ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка", – подчеркнул он.

Реклама

Он также добавил, что, у тех, "кто находится сейчас на обсервации в киевских отелях завтра и послезавтра – по решению главного санитарного врача у всех возьмут материалы на ПЦР-тест".

В тренде
От МВФ, Всемирного банка и других структур Украина получит 10 млрд долларов – президент

"По факту результата теста – если поражения вирусом не выявлено – полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Не повиновение – санкции ст. 325 КПК", – заметил он.

Аваков рассказал, что те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент, уже получили административные протоколы или будут подвергнуты штрафу в размере до 17 тысяч гривен. "Все граждане установлены", – уверяет Аваков.

"Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус – полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет. Никаких игрушек и шуток... У нас уже погибло от вируса 17 человек... Всем пассажирам рейса, тем не менее – желаю здоровья!" – резюмировал Аваков.

Ранее Аваков уточнил, сколько еще может продлиться карантин в Украине.

Аваков рассказал о мерах борьбы с коронавирусом

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Арсен Аваков коронавирус авиасообщение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Авакову втрое повысили зарплату: обнародованы цифры
Авакову втрое повысили зарплату: обнародованы цифрыЭкономика
В Раде заблокировали закон о рынке земли: стала известна причина
В Раде заблокировали закон о рынке земли: стала известна причинаПолитика
Из-за скандала с братом Ермака завели уголовное дело: что об этом известно
Из-за скандала с братом Ермака завели уголовное дело: что об этом известноПолитика
Ослабление карантина: Шмыгаль рассказал о планах Кабмина
Ослабление карантина: Шмыгаль рассказал о планах КабминаЭкономика
СМИ: Сергей Сивохо уволен из СНБО
СМИ: Сергей Сивохо уволен из СНБОПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...