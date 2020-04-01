МВД больше не даст разрешения ни на один авиачартер: Аваков напомнил о карантине и штрафах

«Никаких игрушек и шуток.. у нас уже погибло от вируса 17 человек», - заявил Аваков

После инцидента с пассажирами самолетов из Бали и Вьетнама МВС не даст больше согласия ни на один авиационный чартер.

Об этом в Facebook заявил глава МВС Арсен Аваков.

"Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так – и не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа – ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка", – подчеркнул он.

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Он также добавил, что, у тех, "кто находится сейчас на обсервации в киевских отелях завтра и послезавтра – по решению главного санитарного врача у всех возьмут материалы на ПЦР-тест".

"По факту результата теста – если поражения вирусом не выявлено – полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Не повиновение – санкции ст. 325 КПК", – заметил он.

Аваков рассказал, что те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент, уже получили административные протоколы или будут подвергнуты штрафу в размере до 17 тысяч гривен. "Все граждане установлены", – уверяет Аваков.

"Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус – полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет. Никаких игрушек и шуток... У нас уже погибло от вируса 17 человек... Всем пассажирам рейса, тем не менее – желаю здоровья!" – резюмировал Аваков.

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