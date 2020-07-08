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Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: Иран готов к переговорам с Украиной

8 июля, 19:30

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Тегеран ждет от Киева предложения по дате встречи

Вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Ирану международными судами из-за сбитого под Тегераном в январе пассажирского лайнера МАУ, Тегеран выразил готовность уже в этом месяце начать переговоры с Киевом.

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Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", 8 июля заявили в посольстве Исламской республики, заверив в том, что Тегеран "ни утаивает что-то, ни ищет причины, чтобы не сотрудничать".

"Иранская сторона заявила через Министерство иностранных дел Исламской республики Иран посольству Украины в Исламской республике Иран о готовности начать двусторонние переговоры, начиная с 20 июля 2020 года", – заявили дипломаты, предоставив Киеву выбрать дату для начала переговоров.

Также иранцы уверяют, что отвечали на дипломатические ноты Украины и передавали ответы через украинского посла в Тегеране либо своего посла в Киеве.

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Напомним, трагедия, которая унесла жизни 176 человек, включая 11 украинских граждан, произошла 8 января. Boeing 737 компании МАУ был сбит иранскими ПВО вскоре после вылета из Тегерана. Военные сперва отрицали свою вину, но позже признались в том, что самолет был сбит по ошибке, и назвали виновным оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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До последнего момента оставался нерешенным вопрос расшифровки бортовых самописцев воздушного судна – иранским экспертам не хватило оборудования, чтобы извлечь всю информацию, но при этом Тегеран отказывался передать "черные ящики" Украине. В итоге их все же было решено переслать на расшифровку во Францию- при этом процессе также будут присутствовать украинские эксперты.

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Иран переговоры авиакатастрофа МАУ

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