Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: Украина отправит своих экспертов в Иран

При Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране, который уже провел свое первое заседание.
Соответствующее указание ранее поступило от президента Владимира Зеленского.
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Главная цель штаба – организация мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснение всех обстоятельств трагедии и предоставление оперативной информации.
В штаб вошли премьер-министр Алексей Гончарук, министры иностранных дел, обороны и внутренних дел Вадим Пристайко, Андрей Загороднюк и Арсен Аваков, а также председатели Службы внешней разведки и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Валерий Евдокимов и Николай Чечеткин.
Руководителем штаба назначен секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он призвал не спешить с выводами о причинах авиакатастрофы до окончания официального расследования.
Также Данилов отметил, что Украина ведет с Ираном переговоры по подтверждению безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны забрать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны и ГСЧС.
Кроме того, Украина планирует отправить в Иран специалистов для выяснения всех обстоятельств катастрофы.
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Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.
Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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