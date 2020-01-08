Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,68
26,39

Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: Украина отправит своих экспертов в Иран

8 января, 12:52

Киев ведет с Тегераном переговоры о возвращении останков погибших украинцев

/ Фото: Reuters

При Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране, который уже провел свое первое заседание.

Соответствующее указание ранее поступило от президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Украина прекращает все полеты над Ираном

Главная цель штаба – организация мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснение всех обстоятельств трагедии и предоставление оперативной информации.

Реклама

В штаб вошли премьер-министр Алексей Гончарук, министры иностранных дел, обороны и внутренних дел Вадим Пристайко, Андрей Загороднюк и Арсен Аваков, а также председатели Службы внешней разведки и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Валерий Евдокимов и Николай Чечеткин.

Руководителем штаба назначен секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он призвал не спешить с выводами о причинах авиакатастрофы до окончания официального расследования.

В тренде
Эксперт объяснила, почему Зеленский был обречен на победу на выборах президента
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Также Данилов отметил, что Украина ведет с Ираном переговоры по подтверждению безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны забрать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны и ГСЧС.

Кроме того, Украина планирует отправить в Иран специалистов для выяснения всех обстоятельств катастрофы.

В 13:00 смотрите специальный выпуск "Сегодня" на телеканале "Украина".

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.

Видео: Reuters

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Иран СНБО авиакатастрофа МАУ Тегеран Алексей Данилов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Всем вкусной кутьи": Зеленский поздравил украинцев с РождествомПолитика
Пристайко рассказал о выборах на оккупированных территориях Донбасса
Пристайко рассказал о выборах на оккупированных территориях ДонбассаПолитика
Зеленский преуспевает, несмотря на злоупотребления Трампа – The Washington Post
Зеленский преуспевает, несмотря на злоупотребления Трампа – The Washington PostПолитика
"Самолеты сами по себе изнутри не загораются": в Раде отреагировали на авиакатастрофу в ИранеПолитика
"Продолжать реформы нельзя отменить": планы Верховной Рады на 2020 годПолитика
"Неописуемая катастрофа": реакция мира на крушение украинского самолета в ИранеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...