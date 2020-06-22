Авиакатастрофа самолета МАУ: Зеленский пригрозил Ирану международными судами

Если Иран не выполнит своих обещаний в связи со сбитием украинского самолета МАУ, Украина обратится в международные суды.

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Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Президент выразил надежду, что в конечном итоге Украина сможет рассчитывать на ориентированную на результат политику иранского правительства.

"Потому что они не только не возвращают нам черные ящики. Речь идет также об их обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны платить адекватные компенсации... Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора – и они знают нашу позицию – кроме как обращаться в международные суды", - предупредил Зеленский.

Кроме того, Зеленский напомнил, что Иран обвинил мировую пандемию коронавируса в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев.

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"Но эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы ждем уже довольно долго", – отметил он.

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Ранее стало известно, что Иран готовит передачу Франции "черных ящиков" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины". По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, это состоится в ближайшее время.

Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет.

Виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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