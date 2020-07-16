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Шесть лет назад Россия сбила "Боинг" на Донбассе: ЕС обратился к Кремлю

16 июля, 16:19

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Кремль призвали признать свою ответственность за трагедию под Грабово

Европейский союз в очередной раз призвал Россию признать свою ответственность за авиакатастрофу малайзийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году, несмотря на то, что Кремль продолжает всячески отрицать свою причастность.

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Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей по случаю шестой годовщины трагедии, которое было опубликовано 16 июля.

"17 июля мы отмечаем шестую годовщину крушения рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, в результате которой погибли 298 человек 17 национальностей. Евросоюз продолжает испытывать глубокое сочувствие ко всем, кто потерял своих близких", – гласит коммюнике.

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В ЕС напомнили о своей "полной поддержке усилий по установлению истины, обеспечению справедливости" для жертв авиакатастрофы и их родственников, а также потребовали привлечь виновных к ответственности в соответствии с резолюцией 2166 Совбеза ООН.

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"Европейский союз принимает к сведению все предпринятые в этом отношении шаги и ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность и будет в полной мере сотрудничать для установления виновных", – добавили в ЕС.

Напомним, 9 мая этого года в юридическом комплексе Схипхол под Амстердамом начался судебный процесс по авиакатастрофе рейса MH17 под Грабово, главная версия следствия – атака из российской зенитно-ракетной установки "Бук". Из-за всемирной пандемии коронавируса процесс был приостановлен, но 8 июня он возобновился.

На прошлой неделе стало известно, что Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск к России как стране, ответственной за случившееся.

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Россия ЕС MH17 крушение Боинга

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