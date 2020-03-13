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Украина полностью закрывает авиасообщение – Разумков

13 марта, 20:16

Елена Кузьмич

СНБО подготовил список превентивных мероприятий, которые будут реализованы в ближайшее время

17 марта 2020 года Украина полностью прекратит авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов.

"17 марта, с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограничено. Сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну", – сказал Разумков.

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Он считает, что сейчас очень плохая ситуация в мире с пандемией коронавируса.

"В Украине сейчас ситуация намного лучше чем заграницей. Но мы должны сделать все, чтобы по максимуму обезопасить и Украину, и украинцев от глобальной угрозы с которой столкнулся мир. Если мы говорим, про превентивные методы, которые были уже задействованы, то сегодня было заседание СНБО по этой ситуации", – заметил Разумков.

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По его словам, СНБО подготовил список превентивных мероприятий, которые будут реализованы в ближайшее время.

"Верховная Рада продолжает работать. Я уверен, что в любом случае на следующей неделе, мы будем наблюдать внеочередное заседание парламента, на котором будут приниматься законопроекты, которые необходимы сегодня для обеспечения работы разных учреждений. Будет задействована вся вертикаль власти", – резюмировал Разумков.

Напомним, что в Украине уже зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина коронавирус авиасообщение Дмитрий Разумков

Источник: newsone

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