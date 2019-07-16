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Министр юстиции Австрии разрешил экстрадировать Фирташа в США – СМИ

16 июля, 14:08

Окончательное решение по украинскому бизнесмену принято, но подана апелляция

Дмитрий Фирташ
Дмитрий Фирташ. Фото: AFP

Министерство юстиции Австрии разрешило экстрадировать украинского бизнесмена, председателя совета группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа в США.

Ссылаясь на пресс-службу ведомства, Deutsche Welle сообщает, что соответствующее решение принял министр юстиции Клеменс Яблонер.

Вопросами экстрадиционного ареста и доставки украинского предпринимателя в США занимается Земельный суд Вены.

По данным австрийского общественного вещателя ORF, адвокаты Фирташа подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. До решения суда по этому ходатайству, экстрадиция будет отложена.

Напомним, что Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. В ордере на арест бизнесмена обвиняли в даче взятки индийским политикам с целью получения ценных лицензий на добычу железорудного минерального оксида ильменита.

Кроме того, "Сегодня" сообщали о том, что в 2017 году суд Вены освободил Фирташа под залог в 125 миллионов евро и обязательство не покидать Австрию. Также суд посчитал запрос американской прокуратуры политически мотивированным и отказал в экстрадиции, но позже Апелляционный суд все же разрешил выдать его Соединенным Штатам.

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Тег Австрия, США, коррупция, Фирташ, олигарх, бизнесмен, экстрадиция

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