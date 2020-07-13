У Яценюка ответили еще одному автору фейка: За ложь пойдет под суд

Два иска о якобы причастности к коррупции на строительстве "Стены" экс-премьер уже выиграл

Пресс-секретарь лидера партии "Народный фронт", премьер-министра Украины 2014-2016 годов Арсения Яценюка Ольга Лаппо заявила о том, что политик подал очередной иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с публикациями о его якобы причастности к коррупции на строительстве "Стены".

Реклама

Ответчиком выступит Олег Соскин, который позиционирует себя как политического эксперта. Об этом Лаппо написала на своей страничке в Facebook 13 июля.

"Арсений Яценюк выиграл уже два иска о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с публикациями о его якобы причастности к коррупции на строительстве "Стены". Автор еще одного фейка Соскин тоже будет отвечать в суде", – пишет пресс-секретарь экс-премьера.

Она отметила, что 13 июля 2020 года на интернет-ресурсе "Главред" вышла статья "Кто возглавит Нацбанк и как это повлияет на Украину, гривню и кредиты". В ней Олег Соскин, которого издание называет экспертом, заявляет, что якобы Арсенияй Яценюк "украл деньги проекта "Стена".

Ольга Лаппо напомнила, что в октябре 2019-го суд удовлетворил иск Яценюка к блогеру Михаилу Шнайдеру, который распространил в соцсетях якобы фото "Стены" с критикой в ​​адрес проекта.

Реклама

"Это фото не имело ничего общего с защитными сооружениями на российско-украинской границе", – добавила Ольга Лаппо.

В тренде Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в Украине

Также в декабре 2018-го суд обязал Шнайдера опровергнуть сообщение о том, что Арсений Яценюк якобы проживает на территории иностранного государства и что политик якобы начал проект "Стена" с целью получения материальной выгоды.

"Будет отвечать в суде и Олег Соскин", – подытожила пресс-секретарь.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Арсения Яценюка опровергла слухи и спекуляции относительно назначения политика на должность главы НБУ.

На своей странице в Facebook в воскресенье, 5 июля, Ольга Лаппо написала: "Опять понеслись слухи и посыпались "заказухи" о назначении Арсения Яценюка на должность главы НБУ. Как пресс-секретарь Арсения Яценюка хочу еще раз категорически опровергнуть спекуляции на эту тему. Мы уже неоднократно опровергали эти слухи – и в мае 2017 года, и в феврале 2018-го, и в феврале 2019-го, и в марте 2020-го".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама