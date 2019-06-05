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Айвазовская оценила вероятность отмены судом досрочных выборов в Раду

5 июня, 17:49

Конституционный суд должен принимать решение в короткие сроки, считает представитель "ОПОРЫ"

Ольга Айвазовская. Фото: facebook.com/olga.ajvazovska
Ольга Айвазовская. Фото: facebook.com/olga.ajvazovska.

Избирательная кампания может быть отменена, если Конституционный суд примет решение в пользу истца о неконституционности указа президента о роспуске Верховной Рады. Об этом написала в Facebook координатор избирательных программ гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

Она напомнила, что законы, подзаконные акты, указы, или их отдельные положения теряют силу в день принятия решения КСУ. По ее словам, избирательный процесс является непрерывным и не может быть временно приостановленным, поэтому если указ Зеленского признают неконституционным, то избирательная кампания должна будет либо отменена суд, либо прекращена.

"Ни один другой суд не может повлиять на выборы таким образом. Правовая неопределенность, которая будет следствием, будет касаться этапов избирательного процесса, которые уже были реализованы: выдвижение и регистрация кандидатов, списков политических партий, внесения и, как следствие, возвращение денежного залога кандидатам и партиям, порядка возврата бюджетных средств, которые будут оставаться на тот момент на счетах окружных комиссий, закрытие и ликвидация избирательных фондов таким образом, чтобы неизрасходованные средства не были перечислены в Государственный бюджет и т.д.", – пояснила Айвазовская.

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Она отметила, что Конституционный суд может указать в решении порядок и сроки его выполнения, а также положить на государственные органы власти контролирующую функцию.

"Решения необходимо принимать в короткие сроки и с четким алгоритмом/формой его реализации; правовая и политическая неопределенность вредит демократическим выборам, как и участникам кампании", – подчеркнула представитель "ОПОРЫ".

Напомним, 62 народных депутата обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского и внесли конституционное представление о конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

В свою очередь Конституционный суд назначил дату рассмотрения указа Зеленского о роспуске Рады на 11 июня и признал конституционное производство этого дела неотложным.


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Тег выборы, Рада, КСУ, решение, айвазовская

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