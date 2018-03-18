Азаров хочет дать показания по делу Януковича

Беглый экс-премьер объяснил, почему не может приехать в Киев и выступить в суде

Бывший премьер-министр Украины Николая Азаров заявил, что хочет участвовать в допросе по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля. Об этом говориться в его письменном заявлении, которое опубликовано на странице адвоката экс-гаранта Виталия Сердюка.

Он объяснил, почему не может приехать в Киев и в суде дать показания.

"Я не имею возможности прибыть непосредственно в Оболонский суд Киева для дачи показаний в связи с преследованием меня на территории Украины по политическим мотивам... Кроме того, я регулярно получаю в свой адрес и адрес моих близких от неизвестных угрозы о физическом уничтожение и считаю, что в Украине существует опасность для моей жизни", – говорится в заявлении Азарова.

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В то же время экс-премьер подтвердил, что живет на данный момент на территории России и даже разрешил адвокату обнародовать его адрес. Он хочет выступить в качестве свидетеля.

Азаров передал адвокату Сердюку своего заявление во время личной встречи.

Как сообщалось в феврале, защитники Януковича собрались допрашивать Азарова, однако пока не знают, в каком виде пройдет допрос беглого экс-премьера.

Ранее в суде был утвержден список свидетелей защиты для допроса в суде. В нем, в частности, фигурирует экс-премьер Николай Азаров, бывший глава Администрации президента Андрей Клюев и другие высокопоставленные экс-чиновники времен Януковича.

Напомним, Азаров был объявлен в розыск. Кроме него ищут еще и экс-главу НБУ Сергея Арбузова. Бывшего премьера и экс-главу НБУ подозревают в нанесении государству ущерба в особо крупных размерах.