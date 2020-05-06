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  1. Новости политики

"Азиатское направление – важно": куда отправится Зеленский после пандемии

6 мая, 01:07

Елена Вус

Главным приоритетом в налаживании отношений с другими государствами является защита национальных интересов

/ Фото: REUTERS/Stringer

Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений.

Об этом рассказал в интервью Bituk.media заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, ответственный за международные отношения, отметив, что речь идет об углублении сотрудничества с Японией, Китаем и Индией, сообщает пресс-служба главы государства

"Азиатское направление – важно. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения", – заявил он.

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Также заместитель руководителя ОП подчеркнул, что сейчас среди стратегических партнеров Украины – Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, Польша и Турция.

"Стратегический партнер – это та страна, которая иногда в тяжелые времена готова помогать. И, что важно, иногда, понимая твои национальные интересы, готова соответствующим образом подстраивать свою политику", - отметил Жовква.

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По его словам, у Украины также сложились теплые отношения с Великобританией и Канадой.

Чиновник подчеркнул, что главным приоритетом в налаживании отношений с другими государствами является защита национальных интересов Украины.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти, речь шла о ситуации с распространением коронавируса и о том, что в условиях карантина больше всего страдают малый и микробизнес, поэтому предложил ЕБРР поддержать украинское правительство для запуска программы масштабного финансирования.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что крупные иностранные финансовые партнеры, среди них Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, готовы поддержать Украину и помочь ей в борьбе против пандемии коронавируса.

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Азия турне Владимир Зеленский партнеры международные отношения Жовква

Источник: Сегодня

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