Азовский кризис: почему Россия перебрасывает в Крым новые ракетные комплексы

Россия продолжает перебрасывать в оккупированный Крым новейшие образцы военной техники и вооружений, но завоз на полуостров противокорабельных ракетных комплексов "Бал" не связан с эскалацией ситуации вокруг Азовского моря и введением Украиной военного положения.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Переброска "Бала" не связана с введением Украиной военного положения как бы парадоксально это ни выглядело. Это не совсем так, что как только мы начинаем делать шаги по военному положению, появляется эта информация о переброске. Для Путина Крым это – форпост, передовой рубеж России. Поэтому, естественно, россияне туда перебрасывают самые лучшие и новые комплексы. Там усиливается качество войск. Но по количеству, кстати, численность военных РФ в АРК не превышает ограничение по договору между Украиной и Россией, о пребывании в Крыму не более 25 тыс. личного состава. У Путина сейчас там – 22-24 тыс. военных. Однако качество вооружений у этого личного состава постоянно повышается. То же самое, если вспомнить, в 2016 году была переброска "Бастионов" (тоже – противокорабельных комплексов). Также со стороны РФ была переброска комплексов С-300. Сейчас завели туда комплексы С-400 "Триумф". Поэтому я бы не связывал одно с другим. Мы показали всю свою "мощь" на море этим инцидентом с захватом РФ трех украинских катеров и моряков. Для Путина в военно-морском отношении Украина вообще не представляет угрозу", – объяснил он.

При этом военный эксперт в контексте Азовского кризиса исключил нанесение Россией ракетных ударов по целям на материковой части Украины в южных и восточных областях страны со стороны Крыма и акватории Азова.

"Думаю, что этого не будет, потому что в инциденте с нашими катерами был повод их атаковать и захватить их в качестве заложников – и экипажи, и суда. А так Путин не объяснит мировому сообществу, почему он начал обстрелы территории Украины?! Сейчас уже не 2014 год и ситуация совсем другая", – аргументировал Жданов.

Как сообщалось, сегодня президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения на части территории Украины.

Ранее соответствующий закон был опубликован в "Урядовом курьере", что означает вступление вы силу указа президента. В обнародованном изданием решении СНБО от 26 ноября отмечается, что военное положение вводится в Украине с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему военное положение пойдет на пользу украинской армии. Украина сможет легально сформировать до 10 боеспособных бригад для защиты от агрессии РФ, уверен он.