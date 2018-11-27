Азовский кризис: почему военное положение пойдет на пользу украинской армии

Введение военного положения в Украине является тактически правильным решением, которое поможет привести в боевую готовность подразделения Вооруженных сил Украины для усиления обороноспособности страны на южном и восточном направлениях.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Прямо сейчас введение военного положение ситуацию не изменит никак. Это шаг (игра) – на опережение. То есть, при сценарии начала крупномасштабной наземной операции, который вполне реальный сейчас, для этого должны быть развернуты кадрированные подразделения и бригады, существующие при каждом оперативном командовании. Благодаря введению военного положения, мы получим 6-8 полностью боеготовых укомплектованных бригад с военнослужащими оперативного резерва первой линии. В военном отношении мы получаем большой плюс. Речь идет о нескольких тысячах хорошо вооруженных и подготовленных бойцах. Разворачивать эти бригады без военного положения было нельзя. Можно было их направлять, например, только на учения, а разворачивать – нет", – объяснил он.

Жирохов подтвердил слова министра иностранных дел Павла Климкина о том, что Россия хочет захватить украинскую территорию от Мариуполя до непризнанного Приднестровья.

"РФ хочет этого уже пятый год. Сейчас с ее стороны, к сожалению, происходят реальные шаги. И президент, и начальник генерального штаба (ВС РФ. – Ред.), которые владеют общей картиной, решись на такой беспрецедентный шаг. Например, из того, что уже есть: под Мариуполем стоит российский военный флот. Вся азовская группировка сконцентрирована там. А на оккупированных территориях идет серьезная "накачка" живой силой и техникой. Сегодня оккупанты закрыли контрольно-пропускные пункты и не выпускают из захваченной зоны людей на подконтрольную Украине территорию. Оккупанты усилили со своей стороны боевую активность. Пока она не выражается в обстрелах, каких-то наступательных действиях, но они показывают свои зубы. По всей видимости, по заявлениям и Путина, и российских официальных властей, стоит ждать эскалации", – отметил он.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинцев обвиняют в нарушении государственной границы РФ, в связи с чем против них открыли "уголовные производства".

Позже появилось видео "допроса" украинских моряков – опрошены были старший лейтенант Андрей Драч, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов и капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

В то же время командующий ВМС ВСУ прокомментировал видео "допроса" украинских моряков. Игорь Воронченко объяснил, что они давали показания под давлением.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".