Бабак объяснила, почему изменили название Минрегиона

Обновленное министерство сосредоточится на обеспечении доступа граждан ко всем социальным и коммунальным услугам

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ было переименовано в Министерство развития общин и территорий в связи со смещением фокуса деятельности ведомства.

Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак в эфире одного из украинских телеканалов, – сообщает Укринформ.

"Для нас важно было в ходе этого переименования (из Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ на Министерство развития общин и территорий. – Ред) сместить акцент на развитие", – заявила Бабак.

Она добавила, что обновленное министерство сосредоточится на обеспечении доступа граждан ко всем социальным и коммунальным услугам.

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По словам ее, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство образования Украины и Министерство развития общин и территорий разработают совместный "социальный стандарт", согласно которому в каждой общине будет обеспечиваться доступ всех жителей к социальной, медицинской и транспортной инфраструктуре.

"Мы понимаем, что сегодня людей не интересует просто хозяйство, людей не интересует строительство и даже региональное развитие. Людей интересует качество собственной жизни, а это и есть развитие общин. Для человека важно, чтобы, проживая в своей общине, он знал, сколько времени нужно ребенку, чтобы добраться до школы, или сколько нужно чтобы могла приехать скорая помощь", – резюмировала министр.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский раздал поручения новым топ-чиновникам и депутатам.

Он поручил разработать проекты законов о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря и принять соответствующие законы до декабря 2019 года.

До 1 декабря правительство должно подготовить, а парламент принять законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения, а также отменить мораторий на продажу земли – так распорядился Владимир Зеленский. Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал либерализацию рынка земли в Украине с середины 2020 года.

Кабинет министров сделал закрытыми заседания правительства, о результатах будут сообщать после на брифингах. "Заседания правительства не должны превращаться в шоу", – сказал Алексей Гончарук.

Более подробно об этом смотрите в нашем сюжете:

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