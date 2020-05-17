Баканов назвал ключевые направления работы СБУ

По словам Баканова, одним из главных приоритетов СБУ является контрразведка

В то время, как Украина постоянно противостоит угрозам гибридной войны, работа контрразведки является одним из главных приоритетов СБУ.

Об этом председатель СБУ Иван Баканов, который ранее представил главные направления реформирования своего ведомства, заявил во время рабочего визита в Житомирскую область, где встретился с новым руководителем и личным составом областного управления Службы.

"Во время необъявленной войны ключевыми направлениями нашей работы являются контрразведка и защита национальной безопасности государства. Мы должны работать на опережение, делаете все возможное, чтобы каждый гражданин Украины мог чувствовать себя в безопасности ", - отметил он.

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В то же время он призвал действовать комплексно, ведь для достижения этой цели важны все направления работы СБУ.

Иван Баканов проинспектировал работу управления, детально ознакомился с результатами его деятельности и проблемами области. Отдельно он ознакомился с уровнем материально-технического обеспечения Житомирского областного управления и условиями работы в нем.

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"Оперативный сотрудник – важнейшее звено в нашей работе. Его обеспечения – предмет ежедневного внимания руководства Службы ", – резюмировал Баканов.

Напомним, 13 мая президент Владимир Зеленский своими указами сменил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях. На должность руководителя Управления СБУ в Житомирской области президент указом №181/2020 назначил Сергея Лысака.

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Напомним, ранее Иван Баканов в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в реформе СБУ сокращение штата будет обязательным.

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