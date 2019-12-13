Баканов отчитался о 100 днях работы в СБУ: подробности

Благодаря работе СБУ уволены 39 чиновников, а 134 сообщено о подозрении в совершении преступлений

/ Фото: Getty Images

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отчитался о 100 днях пребывания в должности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Благодаря работе СБУ уволены 39 чиновников, а 134 сообщено о подозрении в совершении преступлений по 117 уголовным производствами. К различным срокам приговорены 50 человек", – сообщил Иван Баканов.

Яркий пример оперативной работы – задержание с поличным экс-заместителя директора ОАО "Завод Маяк", который получил 200 тысяч долларов за содействие в продаже имущественного комплекса завода по заниженной цене.

Кроме того, СБУ усилила борьбу с контрабандой.

Реклама

"Благодаря совместным действиям с британскими и польскими коллегами в Украине была изъята крупнейшая за историю независимости партия табачных изделий на 120 миллионов гривен", – добавил глава СБУ.

Среди дел, которые получили широкую огласку, – прекращение деятельности транснациональной преступной наркокорпорации "Химпром". Служба также разоблачила организованную преступную группу, которая за 1,5 миллиона евро пыталась продать "места" в Верховной Раде.

В тренде Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

"Это не единственный случай, когда мошенники пытаются торговать руководящими должностями в государственных структурах. Еще раньше нам удалось разоблачить двух дельцов, которые предлагали места в госорганах за вознаграждение", – добавил Иван Баканов.

Напомним, глава СБУ Иван Баканов в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в реформе СБУ сокращение штата будет обязательным. Смысл в том, чтобы при необходимости (например, возникновении угрозы) формировать соответствующий орган в структуре СБУ для решения проблемы, а не иметь его на постоянной основе.

Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу новому главе СБУ. Подробнее смотрите на видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама