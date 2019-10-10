Баканов презентовал западным партнерам Киева концепцию реформы СБУ: детали

/ Фото: Getty Images

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов презентовал западным партнерам Киева концепцию реформирования спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Иван Баканов провел рабочую встречу с послами и руководством дипломатических миссий стран "Большой семерки" – Франции, Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Японии, а также руководителями представительства ЕС в Украине. После указанного мероприятия проведены также встреча с руководством Представительства НАТО в Украине и Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время встреч председатель СБУ презентовал концепцию, лежащую в основе программы реформирования спецслужбы, а также рассказал об изменениях, которые планируется достичь в результате ее осуществления. Кроме этого, он проинформировал о новом Законе "О Службе безопасности Украины", который вскоре будет передан на рассмотрение в Верховную Раду Украины, и то, каким образом он будет способствовать улучшению имеющейся законодательной базы и надзора за деятельностью службы.

Реклама

Ранее коллегия спецслужбы представила концепт новой редакции закона "О Службе безопасности Украины", основные положения которой представила на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Читайте также: Функции должны быть ограничены: в ЕС рассказали, какой видят реформу СБУ

Согласно представленному концепту реформы СБУ, приоритетными станут следующие направления:

отказ от несвойственных функций и предотвращение расследований преступлений, не представляющих угрозы государственной безопасности Украины;

расширение контрразведывательной деятельности СБУ;

внедрение гибкой структуры службы;

сокращение и перезагрузка кадрового состава службы;

демилитаризация;

повышение уровня заработной платы работников службы;

деполитизация руководящей вертикали СБУ и назначение председателя спецслужбы на срок, который не совпадает со сроком каденции президента Украины;

совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

формирование развернутой системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы, что послужит залогом соблюдения Службой безопасности прав и законных интересов физических и юридических лиц, в частности, сделает невозможным давление на бизнес.

Недавно глава СБУ Иван Баканов в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в реформе СБУ сокращение штата будет обязательным. Смысл в том, чтобы при необходимости (например возникновении угрозы) формировать соответствующий орган в структуре СБУ для решения проблемы, а не иметь его на постоянной основе.

Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу новому главе СБУ. Подробней смотрите на видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама