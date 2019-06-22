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Балух заявил, что в колонии его жизни может угрожать опасность

22 июня, 21:26

Балуха снова отправили в ШИЗО на 15 суток за незначительное нарушение

Фото: facebook.com/crimeahrg
Фото: facebook.com/crimeahrg.

В российской колонии, где удерживают политзаключенного украинца Владимира Балуха, которого ранее поместили в штрафной изолятор, могут готовить "серьезные провокации" и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность. 

Об этом своему адвокату Ольге Динзе заявил сам Балух,  сообщает "Крымская правозащитная группа".

По словам Динзе, которая посетила подзащитного в колонии № 4 г.Торжок (РФ) 21 июня, Балуха снова отправили в ШИЗО на 15 суток за незначительное нарушение, которое было спровоцировано сотрудниками колонии. 

В штрафном изоляторе Балух будет находиться до 2 июля.

"Украинец считает, что против него могут готовить более серьезные провокации и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность. Он знает о различных слухах, которые распространяют о нем, чтобы агрессивно настроить других заключенных против него", - отметила адвокат. 

Как заявила руководитель Crimean Human Rights Group Ольга Скрипник, в колонии пытаются сделать все, чтобы лишить возможности условно-досрочного освобождения.

"Его уже неоднократно привлекли к ответственности по незначительным нарушениям, но применили к нему самые жесткие взыскания в виде содержания в ШИЗО. Мы считаем, что это сделано для ограничения прав и еще большего ухудшения его положения в колонии. Сейчас он уже отмечен администрацией колонии как злостный нарушитель внутреннего распорядка. Это значит, что администрация колонии будет использовать это с целью лишить Балуха условно-досрочного освобождения. Более того, как "злостного нарушителя" его могут перевести в место лишения свободы более строгого режима, чем сейчас", - отметила Скрипник.


Владимир Балух – украинский общественный активист, фермер, после 2014 года остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Ранее "Сегодня" сообщали, что политзаключенного украинца доставили в СИЗО №1 города Твери, и бросили его в карцер.

Тем временем в Украине собираются сделать политзаключенному подарок. Мастерицы из Тернополя готовят для узника Кремля вышиванку. Работу между собой разделили две умелицы. Одна сосредоточена над центральной частью сорочки, а воротник и рукава вышивает ее подруга. Планируют все закончить до конца недели – в субботу сорочку сошьют, а в День крымскотатарского флага, 26 июня, ее привезут в Киев, а там передадут волонтерам, которые перешлют ее семье Балуха.

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Тег колония, политзаключенный, Балух, Узник Кремля

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