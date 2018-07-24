Балуха вывезли из Симферополя для ознакомления с делом

23 Июля 2018, 22:39

Он находится в изоляторе временного содержания в Раздольном

Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org
Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку, увезли из симферопольского СИЗО в Раздольное для ознакомления с материалами уголовного дела.

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Крым.Реалии".

"Балуха вывезли для ознакомления с материалами дела где-то четыре дня назад. Он находится в изоляторе временного содержания в Раздольном. У него есть такое право и ему дали возможность им воспользоваться. Там ему следователь приносит материалы дела, он их там читает. Сегодня (23 июля – ред .) он, может быть, вернется", – пояснил Чийгоз.

По его словам, в симферопольском СИЗО Балуха продолжают держать в общей камере, несмотря на состояние его здоровья. Чийгоз добавил, что Балух не собирается прекращать голодовку.

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Как известно, Балух был арестован 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированной Российской Федерацией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

В январе украинскому активисту вынесли "приговор". На судилище в Крыму ему дали 3,7 года колонии-поселения за якобы хранение боеприпасов.

Недавно срок продлили до 5 лет за якобы избиение начальника изолятора.

Между тем, Владимир Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Недавно адвокат удерживаемого активиста Ольга Динзе рассказывала о состоянии здоровья Балуха. По ее словам, политзаключенный отказывается от осмотра врачом следственного изолятора, однако ему стало лучше благодаря сокамерникам.
Крым, Симферополь, дело, СИЗО, Чийгоз, Балух

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