Балуха вывезли из Симферополя для ознакомления с делом
Он находится в изоляторе временного содержания в Раздольном
Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку, увезли из симферопольского СИЗО в Раздольное для ознакомления с материалами уголовного дела.
Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Крым.Реалии".
"Балуха вывезли для ознакомления с материалами дела где-то четыре дня назад. Он находится в изоляторе временного содержания в Раздольном. У него есть такое право и ему дали возможность им воспользоваться. Там ему следователь приносит материалы дела, он их там читает. Сегодня (23 июля – ред .) он, может быть, вернется", – пояснил Чийгоз.
По его словам, в симферопольском СИЗО Балуха продолжают держать в общей камере, несмотря на состояние его здоровья. Чийгоз добавил, что Балух не собирается прекращать голодовку.
Как известно, Балух был арестован 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированной Российской Федерацией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.
В январе украинскому активисту вынесли "приговор". На судилище в Крыму ему дали 3,7 года колонии-поселения за якобы хранение боеприпасов.
Недавно срок продлили до 5 лет за якобы избиение начальника изолятора.
Между тем, Владимир Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.
Недавно адвокат удерживаемого активиста Ольга Динзе рассказывала о состоянии здоровья Балуха. По ее словам, политзаключенный отказывается от осмотра врачом следственного изолятора, однако ему стало лучше благодаря сокамерникам.
Вы сейчас просматриваете новость "Балуха вывезли из Симферополя для ознакомления с делом". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"