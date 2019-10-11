Банки должны чувствовать себя защищенными от рисков невозвращения средств заемщиками – Зеленский

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает важным необходимость обеспечения защиты банковских учреждений от рисков невозвращения средств со стороны заемщиков и выполнения судебных решений в этом направлении.

Об этом сообщает сайт главы государства.

По словам гаранта, банки должны чувствовать себя защищенными от рисков невозвращения средств заемщиками, а выполнение решений судов должно осуществляться неуклонно, никаких стоп-листов.

"Поэтому судебная реформа остается одной из ключевых предпосылок для оживления кредитования", – заявил Зеленский.

По его словам, объемы портфелей кредитов, предоставленных бизнесу, не демонстрируют ощутимого роста, следовательно, у бизнеса нет ресурса для расширения деятельности, экономика Украины остается без "горючего".

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Общая задача власти, по мнению президента, – убрать препятствия для возобновления кредитования и решить проблемы неработающих кредитов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина потратила около 300 млрд грн, чтобы защитить вкладчиков банков и сохранить стабильность финансовой системы. "Плюс у нас более 500 млрд грн проблемных кредитов. В частности, более 400 млрд грн в государственных банках. Это деньги, которые потеряли обычные люди просто потому, что кто-то из должников отказался выполнять свои обязательства и не вернул деньги. Мы об этой проблеме знаем и работаем над ее решением", – сказал глава правительства.

По его словам, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, сохранить финансовую стабильность и возобновить активное кредитование, государство должно активно работать над взысканием долгов с заемщиков и бывших владельцев.

"Это вопрос скоординированной деятельности Генеральной прокуратуры, Нацбанка, правительства и судебной системы. Важно, чтобы должники услышали, что либо они добровольно возвращают средства, либо государство задействует все инструменты для их возвращения", – заметил Гончарук.

Премьер заявил о намерении финансово-экономического блока правительства сконцентрировать усилия на очищении государственных банков от неработающих кредитов.

В свою очередь, глава Национального банка Украины Яков Смолий также указал на актуальность проблемы неработающих кредитов: "Украина – мировой лидер по этому показателю. Сегодня объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд грн. Это – один из системных рисков для нашей финансовой системы".

По его словам, если бы должники ответственно относились к своим обязательствам и возвращали средства, банки смогли бы расформировать резервы, сформированные на случай невозвращения кредитов, и направить этот ресурс для кредитования реального бизнеса.

Новости "Сегодня" писали, что на прошлой неделе премьер-министр Алексей Гончарук и глава НБУ Яков Смолий подписали меморандум о взаимопонимании между Кабмином и Нацбанком.

На этой встрече Смолий рассказал, почему лихорадит гривню:

Также Кабинет министров планирует создать условия для Национального банка Украины (НБУ), которые позволят навести порядок на рынке небанковских финансовых услуг и защитить банки от недобросовестной конкуренции.

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