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Банковский закон хотят принять за один день: Арахамия назвал дату

28 апреля, 11:41

Сергей Мартынец

Комитет Рады уже рассмотрел 16 тысяч поправок и рекомендовал вынести законопроект в сессионный зал

После того, как Верховная Рада изменила Регламент и решила проблему "поправочного спама", депутаты собираются принять банковский законопроект №2571-д ближе к середине мая.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Украинская правда".

По его словам, на ближайшем внеочередном заседании ВР будет проголосовано применение самой специальной процедуры сокращенного принятия законов.

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"Сводную таблицу (поправок. – Ред.) должны предоставить всем народным депутатам, и должно пройти десять дней на ознакомление. В течение этих десяти дней, мы уже в этот четверг в соответствии с новым законом по борьбе с "поправочным спамом", будем впервые применять отдельную особую процедуру. Проголосуем в 226 голосов за ее применение, и потом, когда десять дней будут уже исчерпаны, мы вынесем (законопроект №2571-д. – Ред.) в зал", – сказал Арахамия.

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Депутат считает, что по специальной процедуре рассмотрение банковского законопроекта займет не более одного пленарного дня.

"То есть если учитывать 10 дней, то это будет 10 мая, где-то 10-11 мая", – резюмировал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил банковский законопроект ко второму чтению и рекомендовал Раде его принять.

Отметим, что необходимость менять Регламент возникла после того, как к законопроекту о банках подали больше 16 тысяч поправок, и это сильно затягивало процесс принятия этого документа, который остается последней преградой для нового кредита МВФ.

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банки Верховная Рада закон Давид Арахамия

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