Байден сделал жесткое заявление: Россия заплатит за нарушение международных норм
НАТО должна помочь Грузии и Украине сопротивляться враждебным действиям России
Россия является враждебным участником политической сцены, однако Запад должен договариваться с ней по некоторым вопросам, если это выгодно для обеих сторон. Об этом Джо Байден, бывший вице-президент США (2009-2017), заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы должны прямо признать – Россия является враждебным актером. Однако мы не должны пренебрегать возможностью заключения соглашения с Россией, где это взаимным интересом", – сказал американский политик.
"Мы не должны также отказываться от рядовых россиян", – добавил он. По его словам, Россия использует все возможные инструменты, чтобы распространять противоречия и дестабилизировать демократию в Европе, в частности в Украине, где идет активная война. Байден считает, что ценой противостояния, свидетелями которого мы являемся, есть не только геополитические выгоды, но тоже признаны ценности.
"Мы должны быть решительными в нашем ответе и должны дать понять России, что она заплатит цену за нарушение международных норм. Мы должны быть готовы принять соответствующие меры", – сказал он.
Среди конкретных действий политик назвал укрепление восточного фланга НАТО и необходимость поддержки партнеров за пределами Альянса: Грузии и Украины, чтобы они могли сопротивляться враждебным действиям России.
"Однако я боюсь не только влияния России в Европе. Меня беспокоит также влияние России в США, – отметил Джо Байден. – Оно очевидно. Последовательно. Если его не остановить, то это приведет к большим проблемам".
Также напомним, в Мюнхене Байден заявил, что Россия слабеет, но становится агрессивней . При этом растет влияние Китая.
А спецпосланник Госдепартамента США Курт Волкер считает, что Россия стремится отстранить президента Украины Петра Порошенко от власти на мартовских выборах, в надежде заключить более благоприятное соглашение с другим правительством.
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