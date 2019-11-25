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База НАТО на Черном море: премьер Болгарии сделал четкое заявление

25 ноября, 16:15

Бойко Борисов хочет, чтобы Черное море оставалось местом для "парусников, туризма и мира"

Бойко Борисов

Бойко Борисов / Фото: Flickr

Несмотря на растущие темпы российской милитаризации Черноморского региона, власти Болгарии не хотят размещать на территории страны военно-морскую базу НАТО.

Об этом перед отправкой в Вашингтон для встречи с американским президентом Дональдом Трампом заявил болгарский премьер Бойко Борисов.

"Американцы очень хорошо знают мое отношение к этому вопросу и вряд ли будут поднимать его во время наших переговоров с Трампом", – сказал премьер Болгарии.

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Борисов напомнил о своих словах двухлетней давности – о том, что Черное море должно оставаться местом для "парусников, туризма и мира". Он отметил, что в его позиции ничего не поменялось.

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Фото: facebook.com/KulebaMykola

Кроме того, болгарский премьер напомнил о том, что в 2016 году он решительно выступил против идеи создания совместной Черноморской флотилии Болгарии, Румынии и Турции.

Напомним, этим летом в Черном море прошли масштабные учения НАТО Sea Breeze-2019. В связи с этим в порт Одессы утром 5 июля зашли представители стран-участниц – британский эсминец "Дункан" и фрегат "Торонто" Королевских Военно-морских сил Канады.

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Болгария НАТО Черное море бойко борисов черноморский регион

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