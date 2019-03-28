BBC извинилась перед Порошенко, а в Хортице объявлен карантин: итоги дня

Компания BBC также согласилось выплатить возмещение президенту Украины

BBC извинилась перед Порошенко, а в Хортице объявлен карантин: итоги дня Сергей Гусев 2019-03-28T20:00:00+02:00 Политика Компания BBC также согласилось выплатить возмещение президенту Украины





Общество

13 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

1 млрд 273 млн грн уже потратили 44 кандидата на пост главы государства из избирательных фондов. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины заявляют.

Около 30 народных депутатов являются фигурантами уголовных производств, подследственных Государственному бюро расследований. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба.

Увеличили на 26% физлица-собственники элитных автомобилей уплату транспортного налога за январь-февраль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 17,8 млн грн, свидетельствуют данные на сайте Государственной фискальной службы. Ведомство уточнило, что наиболее часто физлица уплачивали транспортный налог за автомобили таких марок: Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover, Range Rover.

Первые 15 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) получат около 40 млн грн по программам Фонда энергоэффективности, сообщил глава Регионального представительства Международной финансовой корпорации в ходе подписания трехстороннего соглашения между IFC, Фондом и Укгразбанком о запуске соответствующей программы.

Введен карантин в Запорожье в Национальном заповеднике "Хортица", расположенном на одноименном острове, из-за вспышки африканской чумы свиней. За минувшую неделю на острове найдены трупы 15 диких кабанов. Экспертиза показала, что они были инфицированы вирусом АЧС.

Главными нарушениями во время текущей предвыборной президентской кампании являются теневое финансирование, незаконная агитация и подкуп избирателей. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

В Киеве осталось 5,5 тысяч рекламных конструкций, в 2015 году их было 12 тысяч. До конца мая в городе количество рекламных носителей уменьшится еще на 1 300 единиц, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Президент Петр Порошенко подписал указ "О единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка". Им будет выплачиваться денежное вознаграждение в 50-кратном размере прожиточного минимума.

Экономика

Ослабил на 17 копеек до 27,25 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 29 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 28 марта.

Повысил на 0,61% Национальный банк на 28 марта по сравнению с предыдущим банковским днем курс золота – до 357 тыс. грн за 10 тройских унций.

Планирует повторно выставить на продажу государственный пакет акций публичного акционерного общества "Центрэнерго" Фонд государственного имущества Украины в апреле.

Задекларировал 17,346 млн грн дохода глава Национального банка Яков Смолий за 2018 год. В том числе он получил 5,538 млн грн дивидендов от компании по управлению активами "Эталон Эссет Менеджмент", 4,268 млн грн – в виде процентов по вкладам в Укрэксимбанке, 3,686 млн грн – в форме заработной платы, 3,397 млн грн – от предоставления имущества в аренду.

Вырос на 2 млрд грн объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам еженедельного аукциона 26 марта, или на 11%, – до 20,3 млрд грн. С начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 13,9 млрд грн, или в 3,2 раза.

Акционеры "Укрнафты" избрали новый набсовет и дали ему больше полномочий. Глава правления компании Марк Роллинс досрочно покинет свою должность.

Мир

Компания BBC извинилась за статью в которой утверждала, что президент Порошенко заплатил президенту Трампу за продление с ним встречи. BBC также согласилось выплатить возмещение президенту Украины.

Парламент Великобритании оставил из всех возможных вариантов выхода страны из Евросоюза только один после голосования в Палате общин. Кроме того, британские парламентарии выступили за перенос Brexit. Выход планировалось осуществить 29 марта. Депутаты предложили перенести его на 12 апреля, если сделку не примут на этой неделе, или 22 мая, если ее примут.

Пересмотрело в худшую сторону Министерство торговли США оценку роста ВВП в четвертом квартале 2018 года – до 2,2% в годовом измерении с ранее объявленных 2,6%.

Зафиксировал убыток второй год подряд крупнейший и старейший страховщик мира Lloyd's of London по итогам 2018 года из-за большого количества стихийных бедствий. Доналоговый убыток компании в прошлом году составил 1 млрд фунтов стерлингов (1,32 млрд долларов). В 2017 году Lloyd's of London получил убыток впервые за шесть лет, он составил 2 млрд фунтов.

Объявил о прекращении полетов с 28 марта исландский лоу-кост WOW Air, совершавший рейсы из Рейкьявика в города Европы, США и Канады. WOW Air стал третьим по счету европейским авиаперевозчиком, прекратившим полеты в 2019 году. Ранее свою деятельность остановили немецкая Germania и британская Flybmi.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.