Бекешкина рассказала, когда экзит-пол огласит "результаты" выборов

На выходе с избирательных участков планируется опросить около 17 тысяч украинцев

Фото: Сегодня

Бекешкина рассказала, когда экзит-пол огласит "результаты" выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/381/9ac/5c93819ac0992.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/381/9ac/5c93819ac0992.jpg 2019-03-21T14:20:00+02:00 Политика На выходе с избирательных участков планируется опросить около 17 тысяч украинцев

Окончательные данные по голосованию на президентских выборах будут оглашены Национальным экзит-полом в 23:00 31 марта. Об этом рассказала директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина.

Она пояснила, что отличие Национального экзит-пола от других в максимально прозрачности методологии и источников финансирования. По ее словам, "Национальный" не зависит ни от каких политических сил и кандидатов, а финансирование осуществляется совместными усилиями различных международных доноров – речь идет о программе содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется организацией Pact в Украине. Также к финансированию присоединилось Представительство ЕС, посольства Канады, Чехии, Нидерландов.

"Здесь нет никаких средств от политических партий, от кандидатов. И это очень важно", – подчеркнула Бекешкина.

Она отметила 31 марта в 14:00 будут первые данные экзит-пола о текущей ситуации во время голосования; в 20:00 будут обнародованы результаты опроса по состоянию на 18:00; в 23:00 будут обнародованы окончательные результаты опроса.

Бекешкина объяснила, что выборка будет двухэтапной: на первом этапе в каждой области выбирается количество участков в соответствии с процентом избирателей в этой области, а сами участки будут выбираться случайным образом; на втором этапе опрашиваются избиратели на выходе с избирательных участков. Результаты опроса будут представлены в общенациональном масштабе и в разрезе четырех регионов – Западный, Центральный, Южный и Восточный.

Опрос будет проведен на 400 избирательных участках. Опросить планируется около 17 тысяч респондентов.

Отметим, что до выборов осталось 10 дней, но выбор между рекордным числом кандидатов (39) не единственная проблема – до кабинки голосования еще нужно дойти без лишних проблем. Сайт "Сегодня" объяснил, что делать, если вас нет в списках избирателей, и как проголосовать за границей.

Также ранее мы писали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

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