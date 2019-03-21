Бекешкина рассказала, когда экзит-пол огласит "результаты" выборов
На выходе с избирательных участков планируется опросить около 17 тысяч украинцев
Окончательные данные по голосованию на президентских выборах будут оглашены Национальным экзит-полом в 23:00 31 марта. Об этом рассказала директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина.
Она пояснила, что отличие Национального экзит-пола от других в максимально прозрачности методологии и источников финансирования. По ее словам, "Национальный" не зависит ни от каких политических сил и кандидатов, а финансирование осуществляется совместными усилиями различных международных доноров – речь идет о программе содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется организацией Pact в Украине. Также к финансированию присоединилось Представительство ЕС, посольства Канады, Чехии, Нидерландов.
"Здесь нет никаких средств от политических партий, от кандидатов. И это очень важно", – подчеркнула Бекешкина.
Она отметила 31 марта в 14:00 будут первые данные экзит-пола о текущей ситуации во время голосования; в 20:00 будут обнародованы результаты опроса по состоянию на 18:00; в 23:00 будут обнародованы окончательные результаты опроса.
Бекешкина объяснила, что выборка будет двухэтапной: на первом этапе в каждой области выбирается количество участков в соответствии с процентом избирателей в этой области, а сами участки будут выбираться случайным образом; на втором этапе опрашиваются избиратели на выходе с избирательных участков. Результаты опроса будут представлены в общенациональном масштабе и в разрезе четырех регионов – Западный, Центральный, Южный и Восточный.
Опрос будет проведен на 400 избирательных участках. Опросить планируется около 17 тысяч респондентов.
Отметим, что до выборов осталось 10 дней, но выбор между рекордным числом кандидатов (39) не единственная проблема – до кабинки голосования еще нужно дойти без лишних проблем. Сайт "Сегодня" объяснил, что делать, если вас нет в списках избирателей, и как проголосовать за границей.
Также ранее мы писали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Бекешкина рассказала, когда экзит-пол огласит "результаты" выборов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевики усиленно проверяют жителей ОРДЛО накануне выборов президента
Оккупационные администрации также готовят масштабные антиукраинские акции на оккупированных территориях
Президентские выборы в Украине: бюллетени уже доставили в 10 областей
На протяжении дня бюллетени передадут еще четырем областям