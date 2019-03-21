Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости политики

Бекешкина рассказала, когда экзит-пол огласит "результаты" выборов

Сегодня, 14:20

На выходе с избирательных участков планируется опросить около 17 тысяч украинцев

Фото: Сегодня
Бекешкина рассказала, когда экзит-пол огласит "результаты" выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/381/9ac/5c93819ac0992.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/381/9ac/5c93819ac0992.jpg Политика На выходе с избирательных участков планируется опросить около 17 тысяч украинцев

Окончательные данные по голосованию на президентских выборах будут оглашены Национальным экзит-полом в 23:00 31 марта. Об этом рассказала директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина.

Она пояснила, что отличие Национального экзит-пола от других в максимально прозрачности методологии и источников финансирования. По ее словам, "Национальный" не зависит ни от каких политических сил и кандидатов, а финансирование осуществляется совместными усилиями различных международных доноров – речь идет о программе содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется организацией Pact в Украине. Также к финансированию присоединилось Представительство ЕС, посольства Канады, Чехии, Нидерландов.

"Здесь нет никаких средств от политических партий, от кандидатов. И это очень важно", – подчеркнула Бекешкина.

Читайте также

Она отметила 31 марта в 14:00 будут первые данные экзит-пола о текущей ситуации во время голосования; в 20:00 будут обнародованы результаты опроса по состоянию на 18:00; в 23:00 будут обнародованы окончательные результаты опроса.

Бекешкина объяснила, что выборка будет двухэтапной: на первом этапе в каждой области выбирается количество участков в соответствии с процентом избирателей в этой области, а сами участки будут выбираться случайным образом; на втором этапе опрашиваются избиратели на выходе с избирательных участков. Результаты опроса будут представлены в общенациональном масштабе и в разрезе четырех регионов – Западный, Центральный, Южный и Восточный.

Опрос будет проведен на 400 избирательных участках. Опросить планируется около 17 тысяч респондентов.

Отметим, что до выборов осталось 10 дней, но выбор между рекордным числом кандидатов (39) не единственная проблема – до кабинки голосования еще нужно дойти без лишних проблем. Сайт "Сегодня" объяснил, что делать, если вас нет в списках избирателей, и как проголосовать за границей.

Также ранее мы писали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, голосование, экзит-пол, Бекешкина

Вы сейчас просматриваете новость " Бекешкина рассказала, когда экзит-пол огласит "результаты" выборов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики усиленно проверяют жителей ОРДЛО накануне выборов президента

Сегодня, 13:28

Оккупационные администрации также готовят масштабные антиукраинские акции на оккупированных территориях

Луценко рассказал, как Путин шантажирует украинцев перед выборами

Сегодня, 12:55

Хозяин Кремля намекает, что готов договариваться по украинско-российским отношениям, но только с новой и выгодной для себя властью

Президентские выборы в Украине: бюллетени уже доставили в 10 областей

Сегодня, 12:33

На протяжении дня бюллетени передадут еще четырем областям

На выборах не смогут проголосовать миллион украинцев: названа причина

Сегодня, 10:08

Есть категория людей, которую невозможно внести в избирательные списки, пояснили в Госреестре избирателей

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

Елена Беркова экстренно госпитализирована

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно

В России решили отказаться от создаваемых в Днепре ракет

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?

Топ-20 звезд с пугающей внешностью

Алле Пугачевой провели экстренную операцию