Бекиров обещает объявить голодовку

Тяжелобольной активист Эдем Бекиров, которого незаконно арестовали и с декабря 2018 года содержат в Симферопольском СИЗО, объявит голодовку, если его дело все-таки переведут в Красноперекопск.
"Сегодня, 30 июля, я посетил в СИЗО г. Симферополь Эдем Бекирова. Как и ранее состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Можно охарактеризовать как стабильно критическое", – написал он.
Со слов самого Бекирова, уровень сахара в его крови на данный момент находится на отметке 12-16 ммоль, а после приема пищи сахар поднимается до 20-22 ммоль, что в несколько раз выше нормы.
Кроме того, адвокат отметил, что активиста мучают частые головные боли и боли в сердце, его мучают отдышка и удушье, а в течение 10-ти дней он не может встать с постели из-за защемления нерва и сильной боли в спине.
Велиляев отметил, что Бекирову ежедневно вводят инъекцию инсулина и дают диабетические препараты.
Тяжелобольной активист рассказал адвокату, что намерен начать голодовку, если его дело все же переведут г. Красноперекопск, который находится в более 120 км от Симферополя, где содержат Бекирова, он в очередной раз заявил, что не выдержит столь длительного этапа.
"Издевательство над нашим соотечественником продолжаются. Он доведён до отчаяния... Сначала его необоснованно задержали, оболгали, погубили его здоровье, а теперь хотят его этапировать в г. Красноперекопск, где он будет содержатся во время судебного процесса по существу. Мы прилагаем все возможные усилия для освобождения нашего соотечественника и в очередной раз призываем всех, оказать посильную помощь в освобождении Эдема Бекирова", – подчеркнул адвокат.
Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова договорилась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой предоставить независимого врача крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого в аннексированном РФ Крыму обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.
Ранее уже сообщалось, что украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились по поводу предоставления независимого медицинского обследования удерживаемым в российском заключении Эдему Бекирову,Владимиру Балуху и Владимиру Дудке. Однако Бекирову становится все хуже.
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