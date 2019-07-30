Со слов самого Бекирова, уровень сахара в его крови на данный момент находится на отметке 12-16 ммоль

Фото: Крымская солидарность / Facebook

Бекиров обещает объявить голодовку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%8D%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%8D%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2 2019-07-30T22:29:34+03:00 Политика Со слов самого Бекирова, уровень сахара в его крови на данный момент находится на отметке 12-16 ммоль

Тяжелобольной активист Эдем Бекиров, которого незаконно арестовали и с декабря 2018 года содержат в Симферопольском СИЗО, объявит голодовку, если его дело все-таки переведут в Красноперекопск.

"Сегодня, 30 июля, я посетил в СИЗО г. Симферополь Эдем Бекирова. Как и ранее состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Можно охарактеризовать как стабильно критическое", – написал он.

Со слов самого Бекирова, уровень сахара в его крови на данный момент находится на отметке 12-16 ммоль, а после приема пищи сахар поднимается до 20-22 ммоль, что в несколько раз выше нормы.

Кроме того, адвокат отметил, что активиста мучают частые головные боли и боли в сердце, его мучают отдышка и удушье, а в течение 10-ти дней он не может встать с постели из-за защемления нерва и сильной боли в спине.

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Велиляев отметил, что Бекирову ежедневно вводят инъекцию инсулина и дают диабетические препараты.

Тяжелобольной активист рассказал адвокату, что намерен начать голодовку, если его дело все же переведут г. Красноперекопск, который находится в более 120 км от Симферополя, где содержат Бекирова, он в очередной раз заявил, что не выдержит столь длительного этапа.

"Издевательство над нашим соотечественником продолжаются. Он доведён до отчаяния... Сначала его необоснованно задержали, оболгали, погубили его здоровье, а теперь хотят его этапировать в г. Красноперекопск, где он будет содержатся во время судебного процесса по существу. Мы прилагаем все возможные усилия для освобождения нашего соотечественника и в очередной раз призываем всех, оказать посильную помощь в освобождении Эдема Бекирова", – подчеркнул адвокат.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова договорилась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой предоставить независимого врача крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого в аннексированном РФ Крыму обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

Ранее уже сообщалось, что украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились по поводу предоставления независимого медицинского обследования удерживаемым в российском заключении Эдему Бекирову,Владимиру Балуху и Владимиру Дудке. Однако Бекирову становится все хуже.

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