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Беларусь получила запрос по ЧВК Вагнера: Украина готовит документы для экстрадиции наемников

3 августа, 20:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Из 28 боевиков девять оказались украинскими предателями

Генпрокуратура Беларуси подтвердила Офису генерального прокурора получение запроса Украины о временном аресте задержанных под Минском наемников ЧВК Вагнера.

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Об этом Офис генпрокурора сообщил в комментарии "Украинской правде".

"Генпрокуратура Республики Беларусь подтвердила ОГП получение запроса Украины о временном аресте задержанных 29 июля белорусскими правоохранительными органами 28 лиц, среди которых девять украинцев. Они подозреваются в участии в террористической организации. В частности, речь идет об участии в вооруженном конфликте против Украины на Донбассе в составе ЧВК "Вагнер", – сообщило украинское правоохранительное ведомство, которое готовит экстрадиционные документы по этим людям.

Напомним, 31 июля Офис генпрокурора заявили, что намерен требовать экстрадиции задержанных под Минском наемников, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, и уже обратился в компетентные органы Беларуси.

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Как известно, Следственный комитет Беларуси задержал 33 россияна из ЧВК Вагнерапо подозрению в приготовлении к массовым беспорядкам. Многие из них воевали на Донбассе. Потому украинская сторона обратилась к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.

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Беларусь передала украинской сторонесписок задержанных под Минском боевиков для проверки, не совершали ли они преступлений на территории Украины.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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