Беларусь получила запрос по ЧВК Вагнера: Украина готовит документы для экстрадиции наемников

Генпрокуратура Беларуси подтвердила Офису генерального прокурора получение запроса Украины о временном аресте задержанных под Минском наемников ЧВК Вагнера.
Об этом Офис генпрокурора сообщил в комментарии "Украинской правде".
"Генпрокуратура Республики Беларусь подтвердила ОГП получение запроса Украины о временном аресте задержанных 29 июля белорусскими правоохранительными органами 28 лиц, среди которых девять украинцев. Они подозреваются в участии в террористической организации. В частности, речь идет об участии в вооруженном конфликте против Украины на Донбассе в составе ЧВК "Вагнер", – сообщило украинское правоохранительное ведомство, которое готовит экстрадиционные документы по этим людям.
Напомним, 31 июля Офис генпрокурора заявили, что намерен требовать экстрадиции задержанных под Минском наемников, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, и уже обратился в компетентные органы Беларуси.
Как известно, Следственный комитет Беларуси задержал 33 россияна из ЧВК Вагнерапо подозрению в приготовлении к массовым беспорядкам. Многие из них воевали на Донбассе. Потому украинская сторона обратилась к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.
Беларусь передала украинской сторонесписок задержанных под Минском боевиков для проверки, не совершали ли они преступлений на территории Украины.
Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске
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