Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причину

Белорусский лидер считает, что из Украину в его страну идет поток оружия

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Беларусь закрыла границу с Украиной "наглухо".

Об этом на международной антитеррористической конференции, которая прошла 3 сентября в Минске, заявил президент Александр Лукашенко, который ранее созывал страны ОБСЕ обсуждить урегулирования региональных конфликтов, в том числе в Украине.

Как сообщает БелТА, белорусский лидер сказал, что после начала войны на Донбассе, в его страну хлынул поток оружия из Украины.

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"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком", – отметил он.

По его словам, "там, где оружие в руках у обычных людей" может быть терроризм.

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"Особенно в плане, что нас беспокоит, – приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия", – отметил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Евросоюз несет полную ответственность за события в Украине, поскольку Киев выбрал путь евроинтеграции, закрепив в Конституции курс в ЕС и НАТО, а Брюссель его в этом решении поддержал.

Кроме того, в начале этого года президент Беларуси заявил, что его народ, украинцы и россияне "обречены" быть вместе.

"Мы обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина. Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история", – сказал Александр Лукашенко.

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