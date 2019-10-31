Белорусские миротворцы на Донбассе: политолог оценил реалистичность сценария

/ Фото: Сегодня

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Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс, о чем ранее говорил и ее лидер Александр Лукашенко, однако в Минске не видят готовности Украины решать проблему с конфликтом при помощи миротворческой миссии. Об этом сказал в интервью сайту "Сегодня" Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск, Беларусь) Арсений Сивицкий.

По его словам, Минск готов предоставить миротворческую помощь и нужна лишь соответствующая инфраструктура на Донбассе, с которой могло бы помочь мировое сообщество.

"Этой сценарий реальный при условии достижения принципиальной договоренности между Россией и Украиной и ее закрепления решением Совета Безопасности ООН. И хотя опция проведения миротворческой миссии ООН на Донбассе сегодня является маловероятной, это не означает, что в среднесрочной перспективе она не будет востребована. Поэтому ее подготовку необходимо начинать уже сейчас. И Беларусь, как одно из первых государств, выступивших с инициативой необходимости проведения миротворческой операции ООН на Донбассе, может внести самый непосредственный вклад в ее подготовку, планирование и проведение. Правда, для этого также необходимо еще создать соответствующую инфраструктуру при поддержке ООН и мирового сообщества. Но такие планы и возможности у белорусской стороны есть, сейчас идет процесс консультаций с заинтересованными сторонами", – сказал Сивицкий.

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Эксперт считает, что только проведение комплексной миротворческой миссии по мандату ООН, сочетающей военно-политическую и полицейскую компоненты, а также компонент постконфликтного восстановление разрушенной социальной и экономической инфраструктуры является единственным действенным средством решения конфликта на Донбассе.

"Но главная проблема в том, что мирное разрешение этого конфликта не соответствует стратегическим целям Кремля по удержанию Украины в собственной сфере влияния на данном этапе", – подчеркнул он.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с белорусским экспертом: "С 2015 года Кремль пытается продавить российские военные базы в Беларуси".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский уже озвучил позицию по миротворцам. По его словам, на востоке Украины нельзя допустить российского сценария с замороженным конфликтом под присмотром миротворцев.

А тем временем смотрите видео, в котором украинские "голубые береты" ООН рассказали о миссиях, рисках, зарплатах и экзотике:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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