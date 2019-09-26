Белорусские миротворцы на Донбассе: у Путина отреагировали на предложение Лукашенко

В Москве напомнили, что минские соглашения не предусматривают белорусских миротворцев

Фото: kremlin.ru

Москва снова намекает на переговоры Киева с боевиками и открещивается от причастности к войне против Украины. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что предложение Беларуси о введении их миротворцев на Донбасс должно решать между Киевом и т.н. "Л/ДНР".

Он напомнил, что в тексте Минских договоренностей, в планах действий по Донбассу такого пункта нет.

"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения", – сказал Песков.

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Как сообщали новости "Сегодня", сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко предложил ввести миротворцев на Донбасс. Он заявил, что его миротворцы готовы закрыть границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется Киевом.

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В 15:00 смотрите эксклюзивное интервью "Сегодня" с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее президент Владимир Зеленский уже озвучивал позицию по миротворцам. Глава государства дал понять, что любимый сценарий Кремля на Донбассе не пройдет – второго Приднестровья не будет.

Также отметим, что в последнее время официальный Киев не раз заявлял, что акцент в урегулировании ситуации на Донбассе делается на Минские соглашения и переговоры в "нормандском формате". Однако, если не будет подвижек в этих форматах, то планом "Б" является размещении миссии ООН на востоке Украины.

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