Белый дом не в первый раз предлагал Украине "услугу за услугу" – СМИ

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Президент США Дональд Трамп еще задолго до телефонного разговора с Владимиром Зеленским якобы предлагал "услугу за услугу" Петру Порошенко. Об этом сообщает издание New York Times.

По данным газеты, после победы Трампа на выборах 2016 года, администрация Порошенко пыталась наладить контакты с новым американским президентом. Тогда украинскому лидеру удалось добиться отмены моратория на поставки летального вооружения Украине и Киев получил "Джавелины". Одной из причин таких достижений якобы стала заморозка тогдашним генпрокурором Украины Юрием Луценко дел, связанных с расследованием Роберта Мюллера.

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"Была ли "услуга за услугу" сделано прямо, и кто озвучил этот принцип – вопрос открытый. Есть убедительные косвенные доказательства, свидетельствующие о том, что Руди Джулиани во время его различных поездок в Украину мог поднять этот вопрос, что он был бы признателен, если бы Украина прекратила расследования против Пола Манафорта. Было хорошо известно, что Украина была очень заинтересована в том, чтобы закупить "Джавелины", – рассказал Директор Центра Байдена Майкл Карпентер.

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Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

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