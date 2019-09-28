Белый дом ограничивал доступ к записям беседы Трампа с Путиным – СМИ

Речь идет как минимум о двух телефонных разговорах, стенограммы которых якобы тщательно скрывались от сотрудников администрации американского лидера

Путин почти "догнал" Трампа в росте / Фото: AFP

Белый дом ограничивал доступ сотрудников администрации президента США Дональда Трампа к записям его телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее данным, речь идет как минимум о двух телефонных разговорах, стенограммы которых якобы тщательно скрывались от сотрудников администрации американского лидера. В случае с телефонным разговором Трампа с саудовским принцем речь среди прочего, предположительно, шла об убийстве в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашуджи, хотя беседа, по данным CNN, не содержала информации, каким-либо образом угрожающей национальным интересам США. По информации телекомпании, никто из сотрудников администрации не видел стенограмму беседы.

В том, что касается контактов Трампа и Путина, речь, по информации телекомпании, идет как минимум об одном разговоре, доступ к стенограмме которого был строго ограничен. При этом, как уточняет телекомпания, доподлинно не известно, были ли указанные стенограммы загружены в отдельную систему, которая используется для хранения секретной информации особо деликатного характера. Ранее неназванный сотрудник американской разведки, подавший жалобу на разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, уточнил, что стенограмма беседы была загружена в специальную систему для хранения секретной информации.

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Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Отметим, Дональд Трамп утверждает: слова политика Владимира Зеленского о том, что в телефонном разговоре между ними 25 июля на президента Украины не оказывалось никакого давления, являются лучшим доказательством в подтверждение правоты американского лидера.

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Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

Как мы уже писали, телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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