"Берегите берегинь!": Порошенко и Гройсман поздравили украинок с 8 Марта
Первые лица государства опубликовали поздравительные видеооткрытки
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили женщин с 8 Марта.
На своих страницах в социальной сети Facebook первые лица страны разместили видеоролики, которые и стали своего рода "открытками" для украинок. На видео, в частности, фигурируют женщины, которые выполняют "мужскую" работу – военные, работницы заводов и т.д.
"С вами Украина была, есть и будет непобедимой. Давайте беречь наших берегинь!" – подписал свое поздравление президент Порошенко.
"Любви, тепла и мира. С праздником, самые родные!" - написал глава правительства Владимир Гройсман.
Напомним, ранее сегодня Порошенко вручил награды женщинам-военным. Президент также рассказал, как изменились условия для военной карьеры женщин в Украине.
В целом Всемирный банк высоко оценил усилия Украины в борьбе с гендерным неравенством — наша страна набрала 78,75 балла из 100 возможных в свежем исследовании "Женщина, бизнес и закон 2019". В нем авторы исследования оценили, как права женщин защищаются на законодательном уровне в 187 странах мира.
"Сегодня" узнали, как в Украине продвигается борьба за равенство полов.
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