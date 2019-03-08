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"Берегите берегинь!": Порошенко и Гройсман поздравили украинок с 8 Марта

Сегодня, 11:52

Первые лица государства опубликовали поздравительные видеооткрытки

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
"Берегите берегинь!": Порошенко и Гройсман поздравили украинок с 8 Марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/23b/000/5c823b0009cb6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/23b/000/5c823b0009cb6.jpg Политика Первые лица государства опубликовали поздравительные видеооткрытки

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили женщин с 8 Марта.

На своих страницах в социальной сети Facebook первые лица страны разместили видеоролики, которые и стали своего рода "открытками" для украинок. На видео, в частности, фигурируют женщины, которые выполняют "мужскую" работу – военные, работницы заводов и т.д.

"С вами Украина была, есть и будет непобедимой. Давайте беречь наших берегинь!" – подписал свое поздравление президент Порошенко.

"Любви, тепла и мира. С праздником, самые родные!" - написал глава правительства Владимир Гройсман.

Напомним, ранее сегодня Порошенко вручил награды женщинам-военным. Президент также рассказал, как изменились условия для военной карьеры женщин в Украине.

В целом Всемирный банк высоко оценил усилия Украины в борьбе с гендерным неравенством — наша страна набрала 78,75 балла из 100 возможных в свежем исследовании "Женщина, бизнес и закон 2019". В нем авторы исследования оценили, как права женщин защищаются на законодательном уровне в 187 странах мира.

"Сегодня" узнали, как в Украине продвигается борьба за равенство полов

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Тег видео, Порошенко, поздравление, 8 марта, Гройсман, Владимир Гройсман, Петр Порошенко

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