"Берете надувную куклу": Тищенко дал нелепое объяснение "формулы Штайнмайера" (видео)

Николай Тищенко / Фото: Facebook

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Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко недавно отметился резким ответом журналистке, а теперь выдал странный ответ на вопрос, что он знает о "формуле Штайнмайера", при этом рассказал о надувной кукле и сравнил Украину с насосом.

В кулуарах парламент журналист начала задавать вопросы о скандальной формуле по Донбассу, после чего он сначала дал нелепое сравнение Украины.

"Я сравниваю сегодня Украину, нашу родную, нашу Украину, которую нам построили наши "папередники", с насосом. Где куда не возьмешь, что не берешь — все что-то не работает", – сказал Тищенко.

Далее нардеп удивил еще больше, объяснив, зачем нужна "формула Штайнмайера". Судя по всему, он имел ввиду, что этот документ – это инструкция к выполнению шагов по урегулированию на Донбассе.

"Я о формуле уже сказал. Это разведение. Самое главное надо понять, только под присмотром ОБСЕ. И только по законам Украины. Все, точка. Вы, например, берете игрушку. Куклу берете, вот берете куклу. Например, надувную куклу вы берете. Вы знаете, как с ней справиться? Вот куклу берете. И чтобы знать, как… Или, не знаю, машину, покупаете машину. Вы знаете, как с ней? Вот, чтобы с ней справиться надо инструкция", – попытался объяснил политик.

На самом деле "формула Штайнмайера", которая недавно была согласована в Минске, предполагает введение особого статуса для Донбасса одновременно с проведением там местных выборов. Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

Как сообщали новости "Сегодня", на брифинге президент Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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