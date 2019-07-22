Берлин рассчитывает, что новое правительство в Украине быстро приступит к своим обязанностям

Германия будет поддерживать Украину советами и делом и в дальнейше

Фото: pexels.com

В Германии рассчитывают, что после парламентских выборов в Украине новое правительство будет сформировано быстро и оно приступит к выполнению своих обязанностей.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в микроблоге Twitter.

"Правительство Германии приветствовало результаты выборов в Украине: Берлин рассчитывает, что новое правительство в Украине быстро приступит к своим обязанностям и будет работать над программой реформ, включая борьбу с коррупцией. Германия будет поддерживать Украину советами и делом на этом ее пути и в дальнейшем", – подчеркнул Мельник.

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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