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"Бесперспективность утомляет": эксперт рассказал, почему Кучма ушел из ТКГ

28 июля, 14:36

Политолог считает, что украинское представительство в Минске не ослабнет

Уход из Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы вряд ли связан с серьезными причинами, об этом рассказал политолог Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня".

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"Я не думаю, что там какая-то серьезная причина. Скорей всего уход связан с тем, что работа в ТКГ занимает много времени. Плюс бесперспективность работы этой группы, думаю, его утомляет. Кучма был руководителем большого предприятия, премьером, президентом. Он, в общем, человек, нацеленный на результат. Но здесь результата особого нет, и это утомляет", – отметил Виталий Бала.

Эксперт напомнил, что Леонид Кучма уже уходил из ТКГ в 2018 году, но президент Владимир Зеленский уговорил его продолжить работу.

"Думаю, сейчас они просто пришли к выводу, что надо дать возможность проявить себя более молодым переговорщикам", – сказал Виталий Бала.

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При этом политолог не считает, что уход Леонида Кучмы снизит "политический вес" украинской делегации в ТКГ.

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"Если группа не дает результата, который нужен, то нет разницы, есть там Леонид Кучма или нет. Сейчас украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр – это очень высокий уровень. Нужно будет смотреть, изменится ли позиция делегации после ухода Кучмы. Возможно, там появятся какие-то новые идеи, новые веяния", – отметил политолог.

Как известно, Леонид Кучма уходил из Трехсторонней контактной группы в сентябре 2018 года, однако в июне 2019 президент Украины Владимир Зеленский уговорил его вернуться.

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переговоры в Минске Трехсторонняя контактная группа Леонид Кучма

Источник: Сегодня

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