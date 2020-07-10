Беспорядки в Сербии: посольство резко отреагировало на фейки об "украинском следе"

Сербские СМИ заявили о причастности граждан Украины к протестам в Белграде

Украина просит сербские СМИ не распространять заведомо неправдивую информацию о заказном характере участия украинцев в протестных акциях, которые в последние дни охватили страну.

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Об этом, обращаясь к журналистам Сербии, заявили 10 июля в пресс-службе украинского посольства.

Таким образом дипломаты отреагировали на публикацию портала Alo об участии в протестах "наемников ЧВК Blackwater, граждан Сербии, которые участвовали в военных действиях в Украине против россиян и жителей восточного региона".

Статья была опубликована 9 июля под провокационным заголовком "Наемники из Украины уничтожили Белград" и растиражирована российскими и пророссийскими СМИ в контексте "украинского сценария" протестов.

"Посольство Украины в Сербии официально заявляет, что государство Украина не вмешивается во внутреннюю политическую ситуацию в Республике Сербия. Посольство Украины не располагает информацией об участии граждан Украины в последних событиях в Сербии. Посольство Украины имеет честь обращаться к СМИ Сербии с призывом не распространять ложную информацию об Украине и гражданах Украины относительно ситуации в Сербии", – заявили дипломаты.

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Напомним, что, помимо журналистов, о причастности украинцев к беспорядкам заявил и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Комментируя информацию об аресте в Белграде гражданина Украины, он заявил, что мужчина приехал "не как турист" и попал на демонстрацию "не случайно".

Протесты в Сербии продолжаются уже третий день. Изначально выступив против усиления коронавирусного карантина, участники акций стали требовать отставки пророссийского президента Александра Вучича и правительства в целом.

Демонстрации перед сербским парламентом перманентно перерастают в беспорядки и столкновения с правоохранителями – несколько полицейских машин были сожжены. В первые два дня пострадали 118 полицейских и 34 демонстранта. На третий день протест прошел мирно.

Напомним, что в прошлом году сербы тоже восстали против президента Вучича, заблокировав его резиденцию, и требовали его отставки.

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