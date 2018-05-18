"Беспрецедентная вещь": Путин и Меркель прокомментировали задержание главреда "РИА Новости Украина"

Канцлер Германии в свою очередь пообещала поговорить на эту тему с Порошенко

Президент РФ Владимир Путин возмущен задержанием в Киеве руководителя российского информагентства "РИА Новости Украины" Кирилла Вышинского, которого Россия настоятельно требует освободить. Об этом он заявил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, не припомню. Мы (в переговорах с Меркель) затронули эту тему, как и другие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Украине, но я бы не хотел сегодня вдаваться в детали", – сказал Путин.

В свою очередь немецкий канцлер пообещала, что обсудит данный вопрос с президентом Украины Петром Порошенко.

"Что касается журналиста (Вышинского) я, конечно, буду обсуждать с украинским президентом свою поездку сегодня и упомяну этот случай. Как я и говорила, украинские журналисты, которые здесь арестовываются (очевидно, она имела ввиду Романа Сущенко – ред.) и не могут заниматься своей работой, – это нас тоже тревожит", – сказала Меркель.

Как известно, вчера, 17 мая, Херсонский городской суд принял решение по мере пресечения для Вышинского. Защита подозреваемого в госизмене настаивала на домашнем аресте или ношении электронного браслета, однако суд отправил подозреваемого под арест на два месяца.

Во время суда прокурор рассказал, в чем подозревают Вышинского, озвучив текст подозрения. Среди прочего ему инкриминируют создание антиукраинских статей, в которых призывается к вводу российских войск в Украину, созданию "Новороссии", изменению территориальной целостности страны.

Напомним, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.