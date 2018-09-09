"Беспрецедентно аморальный поступок": Луценко готовит представление на депутата Рады

Сегодня, 09:36

Политик причастен к уничтожению фактически части оборонной промышленности Украины, сказал генпрокурор

Юрий Луценко. Фото: архив
Юрий Луценко. Фото: архив

Генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал внесение представления в Верховную Раду на привлечение к уголовной ответственности народного депутата, причастного к хищению средств "Укроборонпрома".

Об этом он сказал на брифинге, передает "5 канал".

Он не уточнил, о ком идет речь, но пообещал сделать это уже в ближайшее время. Генпрокурор объяснил, что политик причастен к присвоению 278 объектов недвижимости, среди которых дома культуры, ЗАГС, институт трубной промышленности.

Хоть объекты уже возвращены государству, подчеркнул Луценко, но нардепа нужно привлечь к ответственности.

"Военный завод, ракетный завод (дело его директора уже находится в суде)… А на открытии сессии Верховной Рады я внесу представление на соответствующего народного депутата Украины, который причастен к этому, я бы сказал к беспрецедентному аморальному поступку, уничтожение фактически части оборонной промышленности нашей страны", – заявил он.

Напомним, осенью прошлого года чиновников "Укроборонпрома" заподозрили в хищении 200 миллионов. Речь идет о лицах из предприятия "Спецтехноэкспорт", которое входит в госконцерн. Силовики провели обыски у директора госпредприятия и нашли 120 тысяч долларов.
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