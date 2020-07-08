Беспрецедентное решение: ЕСПЧ отказался снимать иммунитет с экс-депутата Логвинского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес беспрецедентное решение, которым отказал Украине в снятии иммунитета с Георгия Логвинского, бывшего народного депутата ("Народный фронт") и мужа судьи ЕСПЧ Анны Юдковской. Это первое решение в истории Суда, которым он отказал в снятии иммунитета, защищающего ближайших родственников судей ЕСПЧ (как действующих, так и бывших). Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет "Европейская правда".

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Одновременно с этим Cуд заявил, что увидел в действиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нарушения международного права.

"Некоторые следственные мероприятия, проведенные НАБУ — в том числе скрытое наблюдение, — распространялись на Логвинского с четким намерением сбора доказательств в отношении него и проведения расследования по нему", — подчеркнули в ЕСПЧ.

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Напомним, что украинские следователи пытались лишить Логвинского международной защиты в рамках расследования дела о мошеннической схеме (дело "Золотого Мандарина"), по которой Украина выплатила 54 млн грн частной компании "Золотой Мандарин" по решению ЕСПЧ.

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