Беспрецедентное заседание: Порошенко выступил свидетелем по делу о госизмене Януковича

Сегодня, 23:01

Слушали показания дистанционно из-за загруженности рабочего графика главы государства

 


По делу о госизмене Виктора Януковича свидетелем выступил Президент Украины Петр Порошенко. Рабочий график главы государства не позволил ему присутствовать в зале лично. Показания заслушали в режиме видео-конференции.

Ценность свидетеля Порошенко в том, что в 2014 году, он, будучи депутатом Верхоной Рады, лично побывал на полуострове с попыткой урегулировать ситуацию и усадить за стол переговоров депутатов Крыма и представителей центральной власти. На тот момент все ключевые объекты Симферополя были заблокированы, а здание крымского парламента закрыто. По словам Порошенко, по пути следования ему всячески пытались препятствовать. А руководили всеми действиями российские военные.

"Они были в зеленый форме. Это были военнослужащие российской федерации, как из состава Черноморского флота, так и из регулярных сил, которые были переброшены в эти дни, начиная с 20 февраля, на территорию Украины в АР Крым без согласия украинского государства, без процедур , что может квалифицироваться, как агрессия и аннексия суверенной территории Украины. Это то, что я видел собственными глазами ", – отметил Порошенко.

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Напомним, судья Оболонского райсуда Владислав Девятко принудительно прервал допрос Порошенко в качестве свидетеля по делу Януковича и закрыл судебное заседание. Он не дал возможности адвокатам услышать ответ президента на вопрос о его зимнем отдыхе. Он сказал, обращаясь к адвокатам экс-президента, что вынужденное прекращение допроса Порошенко будет оставаться на их "правовой репутации и правовой совести".

Сторона защиты заявила, что намерена ходатайствовать о повторном допросе Порошенко.
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"Сегодня"

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