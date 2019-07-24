Комитеты и телешоу: как депутаты новой Рады смогут влиять на "Слугу народа"

Эксперт рассказал о путях давления других политических сил на партию власти в Раде

Фото: Сегодня

Депутаты парламентского меньшинства, а именно представители не "Слуги народа", будут иметь влияние на принятие законов в новом составе Рады. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политический консультант Дмитрий Васильев.

По его словам, во-первых, есть работа депутатов в комитетах. И там будут представители не только партии власти.

"Будет работа в комитетах. Там будут представители не только "Слуги народа", но и других политических сил и самовыдвиженцы, которые будут иметь самостоятельную позицию или присоединятся к тем или иным фракциям. И работа в комитетах чрезвычайно важна, ведь будет влияние других политических сил и отдельных депутатов на обсуждение и решение по тем или иным законопроектам. Они будут доказывать и аргументировать свое мнение, чтобы влиять на партию власти", – говорит Васильев.

Во-вторых, депутаты смогут свободно влиять на формирование общественное мнение, а оно, в свою очередь, определяет целесообразность принятие тех или иных законодательных инициатив, продолжает политолог.

"Второй рычаг воздействия – публичный. Будут транслироваться заседания Рады. Также депутаты будут принимать участие в различных телевизионных шоу, будут делать посты в своих соцсетях. Таким образом они будут формировать общественное мнение, а общественное мнение влияет на решения политиков", – добавляет политконсультат.

В-третьих, добавляет эксперт, никто не отменял теневое влияние так называемых спонсоров политсил.

"Есть теневое влияние тех игроков, которые спонсируют разные политсилы, которые имеют интересы в различных индустриях. Они будут так или иначе влиять на решения на депутатов партии власти", – суммирует Васильев.

Напомним, согласно последним результатам голосования на досрочных парламентских выборах, продолжает лидировать партия "Слуга народа". Это позволит политсиле сформировать в Раде однопартийное большинство. В связи с этим эксперты говорят о рисках для демократии в Украине, ведь одна партия сможет самостоятельно инициировать и проводить законопроекты.

Подробнее о ходе парламентских выборов и результатах гонки читайте в онлайн-хронике "Сегодня" по выборам.

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