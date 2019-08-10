Дальше никаких шагов: Безсмертный объяснил, почему надо остановить "минский процесс"

Роман Безсмертный. Фото: "Сегодня"

Представитель Украины в ТКГ Роман Безсмертный заявил, что остановка переговорного процесса Украины в "минском формате" была необходима, чтобы привлечь к ответственности виновных в срыве режима тишины на Донбассе. Об этом он рассказал в комментарии, сообщает "Укринформ".

"Почему я последние два дня настаиваю на том, что надо было сделать заявление, что Украина приостанавливает участие в "минском процессе" до того момента, пока не соберется "нормандский формат" и не решит вопрос ответственности тех, кто совершил это преступление? Потому что договоренности действительно предусматривают ответственность. В результате того, что произошло, могли быть сорваны не только договоренности, а могли начаться широкомасштабные бои. Пока не будет привлечен к ответственности тот, кто сделал, кто дал команду, никаких шагов дальше нельзя делать. Так вырабатываются механизмы", – заявил Безсмертный.

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Также он отметил, что это политический процесс, который нужно постоянно обеспечивать, так как иначе "режим тишины" не будет установлен.

Напомним, ранее Безсмертный заявил, что, после того как недавно ВСУ понесли большие потери под Павлополем, Украина должна была более жестко отреагировать на действия оккупантов – приостановить участие в "минском процессе" до встречи "Нормандской четверки" на уровне глав государств.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 августа враг снова обстрелял позиции украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери – были убиты четверо морпехов 36-й бригады. Позже командир бригады полковник Андрей Игнатов рассказал подробности гибели морпехов у Павлополя.

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