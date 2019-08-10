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Дальше никаких шагов: Безсмертный объяснил, почему надо остановить "минский процесс"

Сегодня, 13:05

По мнению дипломата, виновных в срыве режима тишины необходимо привлечь к ответственности

Роман Безсмертный. Фото: "Сегодня"

Роман Безсмертный. Фото: "Сегодня"

Представитель Украины в ТКГ Роман Безсмертный заявил, что остановка переговорного процесса Украины в "минском формате" была необходима, чтобы привлечь к ответственности виновных в срыве режима тишины на Донбассе. Об этом он рассказал в комментарии, сообщает "Укринформ".

"Почему я последние два дня настаиваю на том, что надо было сделать заявление, что Украина приостанавливает участие в "минском процессе" до того момента, пока не соберется "нормандский формат" и не решит вопрос ответственности тех, кто совершил это преступление? Потому что договоренности действительно предусматривают ответственность. В результате того, что произошло, могли быть сорваны не только договоренности, а могли начаться широкомасштабные бои. Пока не будет привлечен к ответственности тот, кто сделал, кто дал команду, никаких шагов дальше нельзя делать. Так вырабатываются механизмы", – заявил Безсмертный.

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Также он отметил, что это политический процесс, который нужно постоянно обеспечивать, так как иначе "режим тишины" не будет установлен.

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Напомним, ранее Безсмертный заявил, что, после того как недавно ВСУ понесли большие потери под Павлополем, Украина должна была более жестко отреагировать на действия оккупантов – приостановить участие в "минском процессе" до встречи "Нормандской четверки" на уровне глав государств. 

Как сообщали новости "Сегодня", 6 августа враг снова обстрелял позиции украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери – были убиты четверо морпехов 36-й бригады. Позже командир бригады полковник Андрей Игнатов рассказал подробности гибели морпехов у Павлополя.

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Донбасс Украина безсмертный минский процесс минский формат

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