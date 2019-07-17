Перемирие под выборы, допуск ОБСЕ и обмен пленными: у Кучмы рассказали, о чем договорились в Минске

На Донбассе должны наладить мобильную связь и восстановить мост в Станице

Леонид Кучма. Фото: Facebook

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы с участием представителей оккупированных территорий, на котором был принят ряд важнейших решений.

Об этом пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщает на своей странице в Facebook.

По ее словам, ТКГ и представители ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения приверженности режиму прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон:

подтверждают свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени;

повторно заявляют о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей;

обязуются обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату для мониторинга и верификации, проводимых ею, в том числе с применением ее технических средств.

Комментируя вопрос разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, Олифер рассказала, что стороны договорились, что в ближайшее время состоится одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений, который начнется со сноса сооружения НЗФ ОРЛО на мосту, а также состоится деполитизация – будут убраны символы квазигруппировок. Украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.

В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых Украина стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: по юридической очистке и подготовке к взаимному освобождения подтвержденных лиц и дальнейшему подтверждению удерживаемых лиц.

В социально-экономической подгруппе работают над обеспечением бесперебойного энерго- и водоснабжения, в которых нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения – эти вопросы так же требуют решения вопросов безопасности.

Есть положительные сдвиги в обеспечении устойчивого мобильной связи на всей территории Донбасса, добавила Олифер.

Новости "Сегодня" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе.

Также писалось, что на переговорах в "нормандском формате" договорились о новом перемирии на Донбассе.





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