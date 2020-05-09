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Без карантина коронавирусом в Украине могло заразиться почти четверть миллиона граждан – Ляшко

9 мая, 01:54

Елена Кузьмич

Пока не известно, как коронавирус поведет дальше

Если бы в Украине не объявили карантин, то в стране могло бы быть 220-240 тысяч зараженных коронавирусом, а не 14 195 лабораторно подтвержденных случаев.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина".

Он заявил, что у чиновников и медиков перед карантином был ряд прогнозов о возможных заражениях, летальных исходах и нагрузках на медицинскую систему

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"У нас есть ряд прогнозов. Ряд прогнозов, разработанных еще до того, как мы внедрили карантин", – заметил Ляшко.

Он объяснил, что пиковая нагрузка на систему здравоохранения – это первые 4-5 дней эпидемии, когда растет число случаев заражения. Но она могла привести к тому, что в Украине росло бы количество заболевания от других болезней, когда "скорая помощь" просто не успевала бы доезжать до больных для оказания помощи.

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Из-за этого карантин такой полезный для украинцев.

"Это все же был комплексный вопрос, который позволил сдержать развитие и пиковую нагрузку на систему здравоохранения", – сказал Ляшко.

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Напомним, что продление карантина до 22-го мая стало для украинцев решением ожидаемым и преимущественно логичным.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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