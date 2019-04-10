Без кого украинцы не представляют нынешнюю политику: результаты опроса

Каждому из опрошенных можно было выделить три фамилии

Без кого украинцы не представляют нынешнюю политику: результаты опроса 2019-04-10T20:49:52+03:00 Политика Каждому из опрошенных можно было выделить три фамилии

Команда "Сегодня" продолжает уникальный исследовательский проект настроений украинцев перед вторым туром выборов. Вместе с компанией Edison Research мы спросили – без кого граждане не представляют украинской политики сегодня?!

Каждому из опрошенных можно было выделить три фамилии. И вот какие ответы мы получили:

22% не представляют украинской политики без кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Юлию Тимошенко назвали 21% опрошенных.

По 14% у Олега Ляшко и Петра Порошенко.

13% вспомнили об Анатолии Гриценко.

Остальные политики получили менее 10%.



И завтра мы расскажем, заметили украинцы новую политическую рекламу кандидатов, вышедших во второй тур выборов, и они о ней думают?!

Ранее украинцы рассказали, смогут ли дебаты Порошенко и Зеленского изменить их мнение. Люди сомневаются, что кандидаты смогут проявить себя по-новому.

Накануне "Сегодня" поинтересовались у украинцев, нужны ли дебаты между кандидатами на пост президента вообще.

Как сообщалось, перед вторым туром выборов новости "Сегодня" и компания Edison Research будут проводить ежедневные исследования настроений украинцев. Начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" будут опубликованы результаты опросов об изменениях в восприятии украинцами актуальных событий и ситуации в стране в преддверии выборов.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, несмотря на что принял вызов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Без кого украинцы не представляют нынешнюю политику: результаты опроса". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.