Без кого украинцы не представляют нынешнюю политику: результаты опроса
Каждому из опрошенных можно было выделить три фамилии
Команда "Сегодня" продолжает уникальный исследовательский проект настроений украинцев перед вторым туром выборов. Вместе с компанией Edison Research мы спросили – без кого граждане не представляют украинской политики сегодня?!
Каждому из опрошенных можно было выделить три фамилии. И вот какие ответы мы получили:
22% не представляют украинской политики без кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Юлию Тимошенко назвали 21% опрошенных.
По 14% у Олега Ляшко и Петра Порошенко.
13% вспомнили об Анатолии Гриценко.
Остальные политики получили менее 10%.
И завтра мы расскажем, заметили украинцы новую политическую рекламу кандидатов, вышедших во второй тур выборов, и они о ней думают?!
Ранее украинцы рассказали, смогут ли дебаты Порошенко и Зеленского изменить их мнение. Люди сомневаются, что кандидаты смогут проявить себя по-новому.
Накануне "Сегодня" поинтересовались у украинцев, нужны ли дебаты между кандидатами на пост президента вообще.
Как сообщалось, перед вторым туром выборов новости "Сегодня" и компания Edison Research будут проводить ежедневные исследования настроений украинцев. Начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" будут опубликованы результаты опросов об изменениях в восприятии украинцами актуальных событий и ситуации в стране в преддверии выборов.
Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.
В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, несмотря на что принял вызов.
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