Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости политики

Без кого украинцы не представляют нынешнюю политику: результаты опроса

Сегодня, 20:49

Каждому из опрошенных можно было выделить три фамилии

Без кого украинцы не представляют нынешнюю политику: результаты опроса Политика Каждому из опрошенных можно было выделить три фамилии

Команда "Сегодня" продолжает уникальный исследовательский проект настроений украинцев перед вторым туром выборов. Вместе с компанией Edison Research мы спросили – без кого граждане не представляют украинской политики сегодня?!

Каждому из опрошенных можно было выделить три фамилии. И вот какие ответы мы получили:

22% не представляют украинской политики без кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Юлию Тимошенко назвали 21% опрошенных.

По 14% у Олега Ляшко и Петра Порошенко.

13% вспомнили об Анатолии Гриценко.

Остальные политики получили менее 10%.
 
И завтра мы расскажем, заметили украинцы новую политическую рекламу кандидатов, вышедших во второй тур выборов, и они о ней думают?!

Ранее украинцы рассказали, смогут ли дебаты Порошенко и Зеленского изменить их мнение. Люди сомневаются, что кандидаты смогут проявить себя по-новому.


Накануне "Сегодня" поинтересовались у украинцев, нужны ли дебаты между кандидатами на пост президента вообще.

Как сообщалось, перед вторым туром выборов новости "Сегодня" и компания Edison Research будут проводить ежедневные исследования настроений украинцев. Начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" будут опубликованы результаты опросов об изменениях в восприятии украинцами актуальных событий и ситуации в стране в преддверии выборов.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.


В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, несмотря на что принял вызов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег выборы, украинцы, опрос, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Без кого украинцы не представляют нынешнюю политику: результаты опроса". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Прекрасная страна": Додон и Лукашенко рассказали, чего ждут от выборов в Украине

Сегодня, 19:44

Белорусский лидер признал, что слишком часто говорит об Украине

Порошенко придет на дебаты: стали известны две даты

Сегодня, 15:05

В штабе действующего президента утверждают, что сначала он посетит встречу на "Олимпийском", а потом – на "Общественном"

Ляшко прокомментировал проверку кандидатов на наркозависимость

Сегодня, 15:00

Лидер радикальной партии отметил, что инициировал тематический законопроект еще задолго до выборов

Наливайченко высказался о втором туре президентских выборов

Сегодня, 11:48

Политик предостерег участников предвыборной гонки от провокаций и призвал к законности

Когда наступает биологическая старость человека?

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Киевляне разочаровались в новостройках и скупают старое жилье

Аваков о возвращении Саакашвили в Украину

Цены на электричество пересчитают по-новому

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Ушел из жизни актер Булдаков

Роналду - счастливчик! Джорджина Родригес восхитила формами

Ла Лига признала сэйв Лунина лучшим в марте (видео)

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила
Загрузка...

Владимир Зеленский: "Жертвовать людьми мы никогда не будем"

Сегодня, 07:19

Кандидат хочет референдума по НАТО и переговоров с Россией

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

Вчера, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

Вчера, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Первая кровь на выборах президента Украины: перипетии с анализами и антикоррупционные программы

Вчера, 07:00

Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость