Особых возражений не будет: как президент Зеленский распустил Раду

Не все политсилы согласны с конституционностью такого решения, но на выборы идти готовы

REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду Украины. Решение было принято без предъявления достаточных юридических обоснований, но при наличии аргументов политического характера. В июле Украине предстоят досрочные парламентские выборы.

О чем указ

Указ №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" Владимир Зеленский подписал во вторник, 21 мая. На следующий день после своей инаугурации и через несколько часов после соответствующих консультаций с руководителями парламентских фракций.

По сути, как и предполагалось, причиной роспуска является отсутствие в парламенте коалиции на протяжении более 30 дней. Так, части 6 и 7 статьи 83, упоминаемые в документе, описывают порядок и сроки формирования коалиции в парламенте. "Коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины формируется в течение одного месяца со дня открытия первого заседания Верховной Рады Украины, которое проводится после очередных или внеочередных выборов Верховной Рады Украины, или в течение месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины", – отмечается в ч.7 ст. 83 Конституции. А в упомянутой ст. 90 говорится, что президент имеет право распустить парламент, если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 Конституции.

При этом каких-либо аргументов относительно того, почему президент считает, что коалиции в парламенте не существует больше 30 дней, в указе не приведено.

Суд не привлекался

Собственно, то, что длительное отсутствие коалиции может стать основанием для роспуска президентом Верховной Рады, говорилось давно. Однако ожидалось, что факт такого отсутствия будет, как минимум, доказан.

"Есть такой термин – "установление юридического факта". Допустим, согласно избирательному законодательству, кандидат не может баллотироваться в депутаты, если он не проживал несколько последних лет в Украине. Но как установить и юридически закрепить, проживал гражданин или нет? Суд, собрав факты, может это установить. То же самое касается коалиции: суд может установить юридический факт того, что на определенную дату коалиции не существовало. Собрать данные и принять даже не решение, а определение (ухвалу, – укр.), которое может быть вообще по какому-то другому делу. Что по имеющейся у суда информации на такое-то число коалиции в Верховной Раде уже не было", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Украины (фракция БПП) Александр Черненко.

Очевидно, что указ президента, подкрепленный, как минимум, таким судебным определением, вызвал бы меньше вопросов и обвинений со стороны политических оппонентов нового президента.

Народный депутат Дмитрий Тымчук в комментарии сайту "Сегодня" выразил удивление тем, что президент не подкрепил указ решением суда.

"Как по мне, это удивительное решение Зеленского. Даже Янукович, когда требовалось какое-то сомнительное решение, прикрывался решением судов. Мы знаем, как работают суды. Под нового президента сейчас можно принять любое судебное решение, причем сделать это очень оперативно, за час буквально. Почему Зеленский пошел по такому пути – не прикрывшись решением суда, пусть даже фейковым, – я не понимаю", – отметил Дмитрий Тымчук.

Главное – политическое решение

Впрочем, на данном этапе Владимиру Зеленскому какие-либо дополнительные юридические обоснования попросту не нужны. Поскольку президент имеет очень весомые аргументы политические – и это признают даже его оппоненты.

После консультаций с лидерами парламентских фракций лишь две парламентские силы – "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" – выступили с заявлением, в котором назвали решение Владимира Зеленского антиконституционным. Но, снова-таки, с юридической точки зрения. Относительно политического контекста особых возражений не последовало.

"Я считаю, что легитимность этого указа очень сомнительная. Потому что я не вижу не сегодняшний день юридических оснований для такого указа, – отметил Александр Черненко. – Действительно, основанием может быть отсутствие коалиции, однако "Народный фронт" заявил о выходе из нее совсем недавно. 30 дней с того времени очевидно не прошло. Вот и все".

Того же мнения придерживается и представитель "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"Если исходить из норм, которые выписаны в Конституции относительно существования коалиции, формирования новой коалиции, сроков, оснований для роспуска парламента и так далее, то решение, конечно, невозможно оправдать юридически. Но сейчас на волне популярности нового президента вряд ли кто-то будет оспаривать это решение", – отметил Дмитрий Тымчук.

При этом он акцентировал, что сомнительная легитимность решения может "аукнуться" в будущем.

"Поскольку оно не конституционное, это будет влиять на легитимность Верховной Рады. И, соответственно, на легитимность решений, которые она будет принимать. Также это несет очень серьезный сигнал для наших западных партнеров. Для наших политических союзников, на помощь которых Украина рассчитывает, для инвесторов. Мы знаем, что главная проблема для инвесторов - что в Украине не работает право. И нынешнее решение президента – это очередной повод задуматься, стоит ли вкладывать в Украину средства", – сказал Дмитрий Тымчук.

В то же время фракции, поддержавшие роспуск парламента, не акцентируют на юридических тонкостях, отмечая лишь, что отсутствие коалиции на протяжении длительного времени – реальность.

"Отсчет тридцатидневного срока уже давно завершился. У Порошенко появилось право распускать парламент два года и восемь месяцев назад – когда три фракции вышли из коалиции. Он этим правом не воспользовался. Новый президент определил, что без коалиции страна не может, и парламент тоже. Потому он распустил Верховную Раду. Наша фракция считает, что это законно", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" заместитель главы фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Сергей Соболев.

По какому закону будет избираться новый парламент

В инаугурационной речи Владимир Зеленский призвал депутатов принять Избирательный кодекс, и дал им на это два месяца – до досрочных выборов. Возможно, уходящий парламент и успеет уложиться в отведенные сроки. Но эти досрочные выборы по новому кодексу точно не пройдут. Так, один из авторов Избирательного кодекса Александр Черненко, в свою очередь отмечает, что провести досрочные выборы по Кодексу нереально.

"Там около четырех тысяч поправок. Нужно несколько пленарных недель, чтобы его рассмотреть. И даже если мы его утверждаем настолько быстро, насколько возможно, есть большие сомнения, что мы успели бы подготовиться и провести в рамках нового закона даже очередные выборы. Не говоря уже о внеочередных. Там очень серьезные изменения правил выборов, выдвижения, голосования, подсчета и так далее. Поэтому, когда Зеленский призывает "голосуйте за Кодекс" и тут же говорит "Я вас распускаю" – он говорит о двух взаимоисключающих понятиях", – отмечает Александр Черненко.

Впрочем, не все так критично. Схему, по которой новый президент намерен изменить законодательство, приблизив его к нормам, закрепленным в еще не утвержденном Кодексе, озвучил сайту "Сегодня" Сергей Соболев.

"На досрочных выборах может работать пропорциональная упрощенная система. Это будет намного проще утвердить, исходя из того, что действующая система предусматривает существование пропорциональной составляющей. И законодательство можно изменить так, чтобы максимально открыть избирательные списки".

Вечером во вторник спикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента созвал внеочередное заседание парламента на среду, 22 мая. В повестку дня, в частности, будет включен вопрос о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины". Сайт "Сегодня" продолжает следить за событиями.

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