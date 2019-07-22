Коалиция без тормозов или со стоп-краном: эксперт объяснил, что лучше для Украины

"Слуга народа" может объединиться с другой политсилой, чтобы не брать на себя всю ответственность, говорит Бала

Фото: president.gov.ua

После проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины в новом парламенте возможны два формата коалиции.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Я бы говорил о двух форматах коалиции. Первый – коалиция "без тормозов", то есть когда "Слуга народа" единолично формирует и большинство, и правительство и нет сдерживающего фактора. Второй – коалиция "со стоп-краном", когда какая-то из политических сил присутствовала, чтобы была дискуссия и возможность остановить вещи, которые могут повредить национальным интересам Украины", – говорит Бала.

Как считает политолог, на сегодняшний день более вероятно, что будет сформирован именно первый вариант коалиции. Второй возможен лишь в том случае, если "Слуга народа" не захочет брать на себя всю полноту ответственности.

"Если не будет хватать 10, чуть больше или чуть меньше голосов партии "Слуга народа", они спокойно могут провести переговоры с самовыдвиженцами, которые могут вступить во фракцию. То есть вероятность, что коалиция будет именно единоличной, очень велика. Они могут объединиться, если не захотят брать на себя ответственность. Но они говорили, что готовы", – продолжает эксперт.

Но, по мнению Балы, для страны лучше, если коалиция будет единоличной. Ведь если будет сформирована коалиция "без тормозов", сразу станет понятно, кто в ответе за те процессы, которые будут проходить в Украине.

"Для Украины лучше, чтобы коалиция была "без тормозов". Тогда очень быстро будет все понятно: или они начнут работать в интересах страны, или делать те вещи, которые не соответствуют им. Тогда это все быстрее закончится. Со "стоп-краном" это может протянуться дольше", – считает политолог.

Напомним, большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"

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