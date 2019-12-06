"Без вас – не будет нас": как политики поздравили военных с Днем ВСУ

/ Фото: AFP

Сегодня украинские воины отмечают профессиональный праздник – День Вооруженных сил Украины. В последние годы армия стала главным залогом мирного неба в украинских городах и не пустили российских оккупантов за пределы Донбасса. Политики отмечают мужество и важность украинского войска.

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к военным, в котором отметил, что даже после достижения мира на Донбассе про армию не забудут и продолжат развивать.

"Каждый день, а особенно сегодня, в День ВСУ, каждый украинец от всего сердца говорит вам: "Спасибо" за вашу храбрость отвагу и выдержку. За наши мирные города, села, спокойный сон и чистое небо. Мы все помним, как трудно было пять лет назад – наша армия много чего не имела, но выстояла. Потому что имели самое главное – волю и непобедимый дух, потому что защищаем родную землю. Сегодня мы намного сильнее, мы закалены, опытнее и так же несгибаемы. И сегодня цивилизованный мир видит, что мы стремимся к миру. Мы не хотим каждый день терять самых лучших. И мы обязательно вернем территории и наших людей. Донбасс – это Украина, Луганск – это Украина, Крым – это Украина", – сказал он.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утром почтил память погибших военнослужащих, возложив цветы.

"В Книгу Памяти пока занесено 2627 погибших в боях военнослужащих Вооруженных сил Украины и 440 погибших от других силовых структур. Это огромное количество граждан Украины, которые всегда стремились к миру и свободе. Но ни один из этих воинов не должен быть забытым, ведь им мы обязаны спокойствием в наших семьях", – сказал глава парламента.

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После этого он отправился на заседание парламента, где все депутаты минутой молчания почтили погибших воинов, и поздравили нынешних защитников Украины.

Видео: Верховная Рада

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов:"Украинский народ высоко ценит профессионализм, мужество, героизм, честь и отвагу своих воинов, их верность конституционному долгу и военной присяге. Склоняем головы перед памятью героев, которые погибли, защищая независимость. Ваш подвиг навсегда останется в сердцах украинцев. Реформирование и развитие ВСУ, социальная защита военнослужащих является приоритетом для украинской власти. Уважаю и желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, достижений в вашей нелегкой службе, семейного уюта".

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко:"Низкий поклон отважным мужчинам и женщинам, которые защищают родную землю, а вместе с ней – восточную границу всего европейского континента. Вы – наши герои. Вы – гордость украинского народа. Слава украинским защитникам и защитницам".

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук:"Сегодня День Вооруженных сил Украины. Спасибо, наши воины. Спасибо, солдаты и офицеры, за определяющую миссию, которую вы выполняете каждый день. Эта миссия – защита существования родного государства. Без вас – не будет нас. Пусть Бог хранит каждого украинского воина".

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк:"Защищать страну – высокая миссия, которую берут на себя люди отважные, сильные, с чувством большой любви к родной стране. Вы стоите на первой линии нашей независимости и свободы. За вашими плечами все наше государство, каждая семья, каждая жизнь, наше сегодня и наше будущее. Спасибо вам. Да хранит вас Господь".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко:"Сильные и выносливые. Смелые и упорные. Бесстрашные и несокрушимые. Наши. Сегодня их праздник – ребят, воинов, которые защищают Украину. Поздравляю с Днем вооруженных сил. И спасибо вам за все".

Член "Европейской солидарности" Ирина Геращенко показала видеопоздравление своего коллеги нердепа и генерала Михаила Забродского.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, где встретился с воинами Объединенных сил. Он рассказал, что благодаря сильной армии, ему самому будет легче на переговорах в Париже.

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